وزير التعليم العالي يتفقد مجمع المعاهد العليا ببني سويف ويشيد بالطفرة التعليمية بالمحافظة

تفقد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، على هامش اجتماع مجلس شؤون المعاهد، مجمع المعاهد العليا ببني سويف، يرافقه كل من د.محمد هاني محافظ بني سويف، و بلال حبش نائب محافظ بني سويف، ود.جودة غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، وم. نادر يوسف رئيس مجلس إدارة مجمع المعاهد العليا ببني سويف، إلى جانب لفيف من قيادات وزارة التعليم العالي ومحافظة بني سويف.

تأكيد القيادة السياسية على تطوير العملية التعليمية بالمعاهد والارتقاء بمستواها

وخلال الزيارة، افتتح الوزير قاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع المعاهد العليا ببني سويف، معربًا عن سعادته بتواجده على أرض محافظة بني سويف، ومشيدًا بما شهدته المحافظة من طفرة تنموية واضحة في مختلف القطاعات، ولاسيما قطاع التعليم العالي، مثمنًا الجهود المبذولة داخل قطاع المعاهد، في إطار عمل قطاع التعليم بالوزارة، لتطوير منظومة التعليم وفقًا لمبادئ وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

وخلال لقاء موسع مع أعضاء هيئة التدريس، أكد د.أيمن عاشور أن منظومة التعليم العالي بالمعاهد تضم نحو 180 معهدًا على مستوى الجمهورية، بإجمالي ما يقرب من مليون طالب، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية بأهمية الارتقاء بالعملية التعليمية داخل المعاهد، وهو ما انعكس في إيلاء هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على ضمان تكافؤ جودة البرامج الدراسية المقدمة بالمعاهد مع مثيلاتها في الجامعات، بما يحقق مخرجات تعليمية مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.

وأشار الوزير إلى مؤشرات واضحة لتطور منظومة التعليم بالمعاهد، منها إعادة هيكلة المجلس الأعلى للجامعات وإدماج المعاهد ضمن تشكيله الذي يضم 22 قطاعًا تغطي كافة أنماط التعليم، كما تم الإعلان عن فوز 9 تحالفات تضم معاهد ضمن المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، وحصول نحو ربع المعاهد في مصر على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مؤكدًا حرصه على عقد المجلس الأعلى لشؤون المعاهد بانتظام داخل المعاهد المختلفة للاطلاع على إمكاناتها على أرض الواقع، ومتابعة الأداء الأكاديمي، والارتقاء بمعايير اختيار القيادات وأعضاء هيئة التدريس، مع إجراء زيارات ميدانية دورية لضمان جودة العملية التعليمية.

ومن جانبه، رحب د.محمد هاني بالدكتور أيمن عاشور على أرض محافظة بني سويف، مشيدًا بتنوع مؤسسات التعليم الجامعي بالمحافظة، والتي تضم الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، بما يتماشى مع رؤية الدولة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذا التنوع يعزز توفير فرص تعليمية متميزة تلبي احتياجات الشباب، وتدعم التنمية الشاملة بالمحافظة.

وأضاف محافظ بني سويف أن المحافظة تتميز بعنصرها البشري القادر على الإبداع والعطاء، مؤكدًا أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لتطوير هذا العنصر، مشيرًا إلى أن المحافظة تتوافر بها المناطق الصناعية وفرص العمل، مثمنًا جهود وزارة التعليم العالي في دعم منظومة التعليم بالمحافظة والمساهمة في تأهيل الكوادر البشرية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ويعزز التنمية الاقتصادية.

ومن جانبه، وجه د.جودة غانم الشكر للدكتور أيمن عاشور على ما تحقق من نهضة ملموسة في قطاع المعاهد، مؤكدًا أن انعقاد مجلس شؤون المعاهد خارج مقر الوزارة لأول مرة يمثل تقليدًا جديدًا يهدف إلى التقييم الميداني لإمكانات المعاهد وأدائها، وإبراز قدراتها المادية والبشرية، وتعزيز دورها الأكاديمي، مشيدًا بالطفرة الكبيرة التي تحققت، وخصوصًا على أرض محافظة بني سويف.

ورحب م.نادر يوسف بالوزير والسيد المحافظ، مؤكدًا أن مجمع المعاهد العليا يضع تقديم مادة علمية متميزة على رأس أولوياته، بهدف تخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل ومجهزين بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات العصر، موضحًا أن المجمع يعتمد على كوادر علمية متخصصة وذات خبرة، ويتميز بوجود معامل متطورة، إلى جانب حرصه على تدريب الطلاب عمليًا في المستشفيات الجامعية ببني سويف، لضمان دمج الجانب النظري بالجانب العملي؛ بما يرفع مستوى التعليم ويعزز جاهزية الخريجين لسوق العمل.

وخلال الزيارة، قام الوزير بتفقد أقسام حديثي الولادة، وأقسام الأطفال، وكذلك طوارئ والحالات الحرجة بالمعهد التكنولوجي للتمريض بمجمع المعاهد العليا، للاطلاع على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب والطالبات.

كما تفقد الوزير معامل التعليم العملي بالمعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية، والتي شملت معامل الكيمياء والمختبرات، ومعمل البصريات، ومعمل الأسنان، مشيدًا بمستوى تجهيزات المعاهد، ومؤكدًا حرص الوزارة على توفير بيئة تعليمية مجهزة بأحدث التجهيزات العلمية والتقنية، بما يعزز الخبرات العملية للطلاب ويرفع من كفاءتهم ويجهزهم لمتطلبات سوق العمل.