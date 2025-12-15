قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الجيزة يشهد انطلاق النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة
طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية
في تصريح لـ صدى البلد: وزير الكهرباء يكشف حقيقة زيادة الأسعار
أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان: الفتوى بيان لما جاء به الإسلام من عدلٍ ورحمة
أسعار شرائح الكهرباء.. مفاجأة سارة من الحكومة للمصريين| تفاصيل
ما هو سر غياب عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته .. هل الزعيم مريض؟
ملك الأردن: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل
حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية
خبير لغة جسد يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول
بعد أزمة أرض أكتوبر.. أحمد سليمان: حاسبونا إن اخطأنا واتركوا الكيان
رئيس الوزراء يستعرض الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في قطاعات الدولة
بالدوحة.. رئيس صندوق التنمية الحضرية يستعرض التجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة
فن وثقافة

فتح عينيه ولكن فاقد الوعي.. تطورات الحالة الصحية للفنان طارق الأمير.. خاص

أحمد إبراهيم

كشفت لمياء الأمير شقيقة الفنان طارق الأمير تطورات الحالة الصحية له بعد تعرضه إلى أزمة صحية شديدة نتيجة انسداد فى الشرايين. 

وقالت لمياء الأمير فى تصريح خاص: إننا عدنا إلى نقطة الصفر والحالة لا تستجيب بشكل كبير بل تدهورت بعد أن حاول الأطباء رفع الأجهزة عنه لمعرفة مدى استجابته للعلاج. 

وأضافت لمياء الأمير: قرار الأطباء وضعه على الأجهزة وعدنا إلى نقطة البداية وكل ما تطور فى الحالة فتح عينه ولكن فاقد للوعي لم يدرك من حوله وأرجو من الجمهور أن يدعو له.

وكان يحيى الأمير طالب الجمهور بالدعاء لشقيقه الفنان طارق الأمير بعد دخوله المستشفى، ونشر صورة تجمعهما، وعلق عليها: “عن إيمان ويقين بأن الدعاء يغير الأقدار، فالرجاء الدعاء لأخري طارق الأمير عن ظهر غيب، فأسألك يا رب بكل اسم هو لك أن تنجيه وتعفو عنه وتشفيه شفاءً لا يغادر سقماً، ولا تورينا فيه سوءا أبداً، فهو في حالة حرجة جداً في العناية المركزة.”

طارق الأمير هو فنان مصري بدأ مشواره الفني في التسعينيات، وقدم عددا من الأدوار البارزة ، مثل دور هاني في فيلم اللي بالي بالك عام 2003، ودور عبد المنصف في فيلم عسل أسود عام 2010، إضافة إلى مشاركاته في أعمال مثل صنع في مصر .

