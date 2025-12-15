فتح عينيه ولكن فاقد الوعي.. تطورات الحالة الصحية للفنان طارق الأمير.. خاص

كشفت لمياء الأمير شقيقة الفنان طارق الأمير تطورات الحالة الصحية له بعد تعرضه إلى أزمة صحية شديدة نتيجة انسداد فى الشرايين.

وقالت لمياء الأمير فى تصريح خاص: إننا عدنا إلى نقطة الصفر والحالة لا تستجيب بشكل كبير بل تدهورت بعد أن حاول الأطباء رفع الأجهزة عنه لمعرفة مدى استجابته للعلاج.

وأضافت لمياء الأمير: قرار الأطباء وضعه على الأجهزة وعدنا إلى نقطة البداية وكل ما تطور فى الحالة فتح عينه ولكن فاقد للوعي لم يدرك من حوله وأرجو من الجمهور أن يدعو له.

وكان يحيى الأمير طالب الجمهور بالدعاء لشقيقه الفنان طارق الأمير بعد دخوله المستشفى، ونشر صورة تجمعهما، وعلق عليها: “عن إيمان ويقين بأن الدعاء يغير الأقدار، فالرجاء الدعاء لأخري طارق الأمير عن ظهر غيب، فأسألك يا رب بكل اسم هو لك أن تنجيه وتعفو عنه وتشفيه شفاءً لا يغادر سقماً، ولا تورينا فيه سوءا أبداً، فهو في حالة حرجة جداً في العناية المركزة.”

طارق الأمير

طارق الأمير هو فنان مصري بدأ مشواره الفني في التسعينيات، وقدم عددا من الأدوار البارزة ، مثل دور هاني في فيلم اللي بالي بالك عام 2003، ودور عبد المنصف في فيلم عسل أسود عام 2010، إضافة إلى مشاركاته في أعمال مثل صنع في مصر .