أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس.. فيديو

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6649 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5730 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4911 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 45840 جنيها.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأثنين

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.55 جنيه للبيع و 47.42 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 55.83 جنيه للبيع، و 55.67 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 63.50 جنيه للبيع، 63.29 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.97 جنيه للبيع، 12.64 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الاماراتي

درهم اماراتي 12.95 جنيه للبيع، و 12.92 جنيه للشراء.



وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد أجواء شتوية اليوم تحت تأثير منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهذا المنخفض يؤدي إلى تكون السحب وزيادة فرص هطول الأمطار.

أمطار غزيرة

وفيما يتعلق بسقوط الأمطار، أكدت أن المحافظات الشمالية هي الأكثر عرضة لها، مع توقعات بأن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة في بعض المناطق الشمالية.

كما ذكرت أن ساعات الليل تشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة، حيث تتراوح بين 12 إلى 13 درجة مئوية، مما يجعل الأجواء شديدة البرودة، خاصة في المناطق الجديدة والبعيدة عن الكتل العمرانية.

وأضافت أن البلاد ستشهد نشاطاً ملحوظاً للرياح في بعض المحافظات، حيث تتراوح سرعتها بين 30 إلى 40 كيلو متراً في الساعة، مشيرة إلى أن الرياح ستكون محملة بالرمال والأتربة خاصة في محافظات الصعيد، مما سيؤثر على حركة الملاحة البحرية.

درجات الحرارة اليوم في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الإدارية 21 12

6 أكتوبر 21 12

بنهــــا 20 13

دمنهور 19 12

وادي النطرون 20 13

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 13

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 20 13

دمياط 20 14

بورسعيد 21 15

الإسماعيلية 21 12

السويس 21 11

العريش 19 13

رفح 19 13

رأس سدر 21 10

نخل 16 05

كاترين 11 01

الطور 22 13

طابا 19 12

شرم الشيخ 23 18

الإسكندرية 20 13

العلمين 20 12

مطروح 19 12

السلوم 19 11

سيوة 21 09

رأس غارب 22 13

الغردقة 22 14

سفاجا 23 13

مرسى علم 23 15

شلاتين 26 17

حلايب 24 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 11

بني سويف 21 10

المنيا 22 09

أسيوط 22 10

سوهاج 23 10

قنا 24 11

الأقصر 24 11

أسوان 24 12

الوادي الجديد 23 12

أبوسمبل 24 13