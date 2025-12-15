عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد الصعود

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 استقرارًا نسبيًا، مع متابعة دقيقة من المستثمرين والمستهلكين لتقلبات السوق المحلية وتأثير الأسعار العالمية للمعدن النفيس.

ويظل الذهب أحد أبرز الملاذات الآمنة في ظل التغيرات الاقتصادية والتقلبات في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

وتأثرت أسعار الذهب اليوم بتحركات الأسواق العالمية، حيث يشهد المعدن النفيس طلبًا متزايدًا نتيجة المخاطر الاقتصادية في بعض الاقتصادات الكبرى وارتفاع معدل التضخم.

ويتابع المشترون والأسواق المحلية الأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء، خاصة مع اقتراب موسم الاحتفالات وزيادة الطلب على المشغولات الذهبية.

في السوق المحلية، جاءت أسعار الذهب اليوم كما يلي:

جرام الذهب عيار 24: 6560 جنيهًا للجرام

جرام الذهب عيار 22: 6000 جنيه للجرام

جرام الذهب عيار 21: 5740 جنيهًا للجرام

جرام الذهب عيار 18: 4920 جنيهًا للجرام

جرام الذهب عيار 14: 3830 جنيهًا للجرام

جرام الذهب عيار 12: 3270 جنيهًا للجرام

جرام الذهب عيار 9: 2460 جنيهًا للجرام

وسجل الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 45920 جنيهًا

سعر الأوقية العالمية نحو 4298 دولارًا، ما يعكس تأثير تحركات المعدن النفيس عالمياً على السوق المحلي.

وتشير التقديرات إلى أن الأسعار قد تشهد تحركات طفيفة خلال الأيام المقبلة، اعتمادًا على تحولات العرض والطلب في الأسواق العالمية، والتغيرات في السياسات المالية وأسعار الفائدة في الاقتصاديات الكبرى.

ويظل الذهب محط اهتمام المتعاملين المحليين، سواء من جانب الادخار أو الاستثمار، خاصة مع التوقعات بأن تشهد الأسواق زيادة الطلب على المشغولات الذهبية خلال الفترة القادمة.

هذا التذبذب الطفيف في الأسعار يعكس استقرار السوق المصري نسبيًا مقابل تحركات المعدن عالميًا، ويتيح للمستهلكين فرصة متابعة الأسعار قبل اتخاذ أي قرارات شراء أو بيع