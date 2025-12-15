قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
جماهير تصطف ودعم مالي كبير لأجل عودة البطل أحمد الأحمد إلى حياته بعد واقعة بوندي
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند
شعر بإعياء مفاجئ.. وفاة طالب جامعي أثناء ممارسة الرياضة في كفر الشيخ
رد الجميل للي عملتلك أجر.. ريهام سعيد توجه رسالة للعوضي
حادث يقلب حياة هاني سلامة فى “الذنب”
بلوم على منى زكي.. أبرز ما قاله محمد صبحي عن فيلم الست وواقعة السائق
أبوها العاطل ضربها لحد الموت .. أسرة الطفلة ماجدة : متستاهلش كدا وعايزين حقها | خاص
محافظات

وزير التعليم العالي ومحافظ بني سويف يفتتحان قاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع المعاهد العليا

وزير التعليم العالي ومحافظ بني سويف
وزير التعليم العالي ومحافظ بني سويف

شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور  محمد أيمن عاشور ، في افتتاح قاعة الاحتفالات الكبرى ضمن برنامج زيارة الوزير لمجمع المعاهد العليا  بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل مركز بني سويف ، وذلك في حضور  : السيد "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف ،المحاسب نادر نسيم  رئيس مجلس  إدارة المجمع ، الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي ورؤساء الجماعات وأعضاء هيئة التدريس.

 وعقب الافتتاح تفقد وزير التعليم العالي ومحافظ بني سوبف ، قاعة الاحتفالات ، وأشادا بمستوى التجهيزات التي تمت بها من ، خاصة فيما يتعلق بالطراز المعماري والتصميم الفني والهندسي وأنظمة الصوت والإضاءة وغرفة الكنترول والتكييف وأنظمة الإنارة والحماية المدنية والإنذار الآلي والإطفاء ووسائل الحماية والبوابات الجانبية لمداخل ومخارج القاعة التي باتت مؤهلة لاستضافة كافة الأحداث  والفعاليات.

كما شهد المحافظ الدكتور محمد هانئ غنيم الاجتماع الذي عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع أعضاء هيئة التدريس بمعاهد المجمع.. تضمن عرض فيلم وثائقي عن أقسام وتخصصات معاهد المجمع وتحهيزاته من حيث المعامل والقاعات وغيرها من الإمكانات والوسائل والوسائط التعليمية.

بني سويف تعليم عالي محافظ بني سويف

جماهير تصطف ودعم مالي كبير لأجل عودة البطل أحمد الأحمد إلى حياته بعد واقعة بوندي

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

سفارة البحرين بالقاهرة تحتفل بأعياد المملكة الوطنية| صور

من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

