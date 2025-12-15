وزير التعليم العالي ومحافظ بني سويف يفتتحان قاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع المعاهد العليا

شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور ، في افتتاح قاعة الاحتفالات الكبرى ضمن برنامج زيارة الوزير لمجمع المعاهد العليا بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل مركز بني سويف ، وذلك في حضور : السيد "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف ،المحاسب نادر نسيم رئيس مجلس إدارة المجمع ، الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي ورؤساء الجماعات وأعضاء هيئة التدريس.

وعقب الافتتاح تفقد وزير التعليم العالي ومحافظ بني سوبف ، قاعة الاحتفالات ، وأشادا بمستوى التجهيزات التي تمت بها من ، خاصة فيما يتعلق بالطراز المعماري والتصميم الفني والهندسي وأنظمة الصوت والإضاءة وغرفة الكنترول والتكييف وأنظمة الإنارة والحماية المدنية والإنذار الآلي والإطفاء ووسائل الحماية والبوابات الجانبية لمداخل ومخارج القاعة التي باتت مؤهلة لاستضافة كافة الأحداث والفعاليات.

كما شهد المحافظ الدكتور محمد هانئ غنيم الاجتماع الذي عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع أعضاء هيئة التدريس بمعاهد المجمع.. تضمن عرض فيلم وثائقي عن أقسام وتخصصات معاهد المجمع وتحهيزاته من حيث المعامل والقاعات وغيرها من الإمكانات والوسائل والوسائط التعليمية.