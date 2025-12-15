قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار بني سويف.. المحافظ يناقش التقرير السنوي لأنشطة الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية.. وانطلاق المهرجان الكشفي للنشء

بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يناقش التقرير السنوي لأنشطة الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على الأهمية الاستراتيجية لدور الأزهر الشريف في المحافظة، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون وتكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمنطقة الأزهرية بالمحافظة لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بالمنظومة التعليمية والمجتمعية، والاحتفاء بالتميز العلمي والقرآني.

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير السنوي الذي أعده وكيل الوزارة الشيخ عبد الموجود عبد الله دسوقي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، استعرض فيه عدد من الأنشطة والفعاليات التربوية والمجتمعية التي نفذتها المنطقة خلال عام 2025، حيث شهد العام الماضي إقامة العديد من فعاليات للتكريم والاحتفاء بالتميز القرآني والعلمي، كجزء أصيل من رسالة الأزهر لغرس قيم الاجتهاد والتفوق في نفوس النشء الأزهري.

انطلاق المهرجان الكشفي للنشء ببني سويف بمشاركة 12 فرقة كشفية
 انطلق فعاليات المهرجان الكشفي للنشء،الذي تنظمه إدارة  تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بالمعسكر القومي للشباب شرق النيل بمركز بني سويف، ضمن خطة الوزارة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي ، ومتابعة من الدكتورة جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء بالوزارة

حيث أوضح هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة أن  المهرجان يتنافس فيه 12 فرقة كشفية من الزهرات والمرشدات والكشافة والأشبال في نصب الخيام، وإقامة البوابات الكشفية، وتنظيم المعارض الفنية والابتكارية، في مشهد عكس روح التعاون والإبداع لدى النشء ، مضيفاً  أن المهرجان يمثل منصة حقيقية لاكتشاف المواهب الكشفية وصقل مهارات النشء،

وكيل التعليم تتابع فعاليات مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» بالمدارس المركزية ببني سويف
تابعت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، فعاليات المبادرة الرئاسية «عيون أطفالنا مستقبلنا» بالمدارس المركزية التي تم اختيارها كمواقع للفحص الطبي، وتجهيزها بجميع الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة.جاء ذلك خلال تفقدها لمدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية لغات، بحضور أحمد عزت مدير إدارة بني سويف التعليمية، والدكتور عرفة قيقه رئيس المبادرة، والدكتورة رشا يحيى مدير التعليم الابتدائي ومنسق المبادرة بالمديرية، وأشرف عبد العليم مدير إدارة الأمن ،وهاني إسلام مدير مرحلة التعليم الابتدائي بإدارة بني سويف، وهالة عبد الفتاح مدير المدرسة.

وخلال الجولة، حرصت وكيل الوزارة على تفقد العيادات الطبية والاطمئنان على انتظام سير العمل، مؤكدة ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات داخل المدارس، بما يضمن نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها في الحفاظ على صحة عيون التلاميذ والكشف المبكر عن أي مشكلات بصرية.

إطلالة شتوية.. عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

