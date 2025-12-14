انطلاق المهرجان الكشفي للنشء ببني سويف بمشاركة 12 فرقة كشفية

انطلق فعاليات المهرجان الكشفي للنشء،الذي تنظمه إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بالمعسكر القومي للشباب شرق النيل بمركز بني سويف، ضمن خطة الوزارة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي ، ومتابعة من الدكتورة جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء بالوزارة

حيث أوضح الأستاذ هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة أن المهرجان يتنافس فيه 12 فرقة كشفية من الزهرات والمرشدات والكشافة والأشبال في نصب الخيام، وإقامة البوابات الكشفية، وتنظيم المعارض الفنية والابتكارية، في مشهد عكس روح التعاون والإبداع لدى النشء ، مضيفاً أن المهرجان يمثل منصة حقيقية لاكتشاف المواهب الكشفية وصقل مهارات النشء،

كما أشاد " الجبالي" بالجهود المبذولة من المديرية في تنظيم المهرجان، الذي يعكس صورة مشرفة لمحافظة بني سويف في دعم الأنشطة الشبابية والطلابية، لاسيما وأن مثل تلك الفعاليات تعزز قيم الانتماء والولاء للوطن، وتغرس روح التعاون والعمل الجماعي بين الشباب، خاصة وأن المهرجان لم يكن مجرد فعالية كشفية، بل كان عرسًا شبابيًا جمع بين الإبداع والانضباط، وأكد أن الاستثمار في طاقات النشء هو الطريق الأمثل لبناء جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات المستقبل بروح الفريق والعمل المشترك.

وقدمت الفرق المشاركة عروضًا كشفية متنوعة أبرزت مهارات التنظيم والانضباط لديهم ، والتي شملت نصب الخيام والبوابات الكشفية بتصاميم مبتكرة تحمل بصمات كل فريق، بجانب معارض فنية وابتكارية جسدت إبداعات النشء في مجالات متعددة، من الأعمال اليدوية إلى الابتكارات التقنية، وقد باشرت لجنة التحكيم تقييم الأنشطة وفق معايير دقيقة تضمن العدالة والشفافية بين الفرق.

شهدت فعاليات المهرجان الكشفي حضور قيادات المديرية يتقدمهم الأستاذ ناصر رمضان وكيل المديرية للشباب، والدكتور وجيه بدوي مدير إدارة تنمية النشء، إلى جانب الأخصائيين بالإدارة ولجنة التحكيم من اللجنة التنسيقية.