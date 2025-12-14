حامد حمدان على رادار الكبار قبل فتح باب الانتقالات الشتوية

تلقى نادي بتروجت عرضًا رسميًا من نادي بيراميدز للتعاقد مع حامد حمدان، لاعب الوسط الدولي، وذلك مع اقتراب فتح باب الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل، في صفقة يُتوقع أن تشهد منافسة قوية بين كبار أندية الدوري المصري.

وكشف مصدر مطلع أن إدارة بيراميدز رصدت عرضًا ماليًا كبيرًا لإقناع مسؤولي بتروجت بالموافقة على انتقال اللاعب، ضمن خطة النادي لتدعيم خط الوسط خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن سباق التعاقد مع حامد حمدان لا يقتصر على بيراميدز فقط، حيث يراقب النادي الأهلي تطورات الموقف، إلى جانب نادي الزمالك الذي أبدى رغبته في ضم اللاعب منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأضاف المصدر أن إدارة بيراميدز بدأت بالفعل مفاوضاتها مع وكيل أعمال اللاعب، من أجل مناقشة التفاصيل المالية والشخصية، تمهيدًا لحسم الصفقة والتوصل إلى اتفاق نهائي مع نادي بتروجت.