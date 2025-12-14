قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير البترول يبحث فرص توسع استثمارات القابضة المصرية الكويتية

المهندس كريم بدوي وزير البترول
أمل مجدى

بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع رئيس الشركة القابضة المصرية الكويتية (EKH) لؤي جاسم الخرافي، سبل التوسع في فرص استثمار الشركة بالسوق المصري.

جاء ذلك خلال زيارة وزير البترول إلى دولة الكويت؛ للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).


تناول اللقاء استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة، شملت تحديث معامل التكرير، ومعالجة الغاز الطبيعي، ومشروعات البوتاجاز والمتكثفات، والتوسعات البتروكيماوية، بجانب بحث فرص مشاركة الشركة في مشروعات الهيدروجين الأخضر، والأمونيا والطاقة المتجددة.

كما تم استعراض الفرص الاستثمارية بمشروعات الذهب، والنحاس، والفوسفات، والمعادن الاستراتيجية في مصر، بالإضافة إلى بحث إقامة مشروعات في الصناعات التحويلية، مثل: الأسمدة، وتصنيع المعادن والمناطق الصناعية.


وتمتلك الشركة القابضة المصرية الكويتية محفظة استثمارية متنوعة تعمل في مصر عبر قطاعات الطاقة والغاز والأسمدة والبتروكيماويات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الهامة.

