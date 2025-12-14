وزير البترول يبحث فرص توسع استثمارات القابضة المصرية الكويتية

بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع رئيس الشركة القابضة المصرية الكويتية (EKH) لؤي جاسم الخرافي، سبل التوسع في فرص استثمار الشركة بالسوق المصري.

جاء ذلك خلال زيارة وزير البترول إلى دولة الكويت؛ للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).



تناول اللقاء استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة، شملت تحديث معامل التكرير، ومعالجة الغاز الطبيعي، ومشروعات البوتاجاز والمتكثفات، والتوسعات البتروكيماوية، بجانب بحث فرص مشاركة الشركة في مشروعات الهيدروجين الأخضر، والأمونيا والطاقة المتجددة.

الفرص الاستثمارية

كما تم استعراض الفرص الاستثمارية بمشروعات الذهب، والنحاس، والفوسفات، والمعادن الاستراتيجية في مصر، بالإضافة إلى بحث إقامة مشروعات في الصناعات التحويلية، مثل: الأسمدة، وتصنيع المعادن والمناطق الصناعية.



وتمتلك الشركة القابضة المصرية الكويتية محفظة استثمارية متنوعة تعمل في مصر عبر قطاعات الطاقة والغاز والأسمدة والبتروكيماويات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الهامة.