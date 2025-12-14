مصطفى كامل بالذكاء الاصطناعي في أحدث كليباته.. فيديو

في الوقت الذي تعالت فيه الخلافات بين أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين، طرح الفنان مصطفى كامل أغنية جديدة من ألبومه الجديد بعنوان "هما وكده" من كلماته وألحان مدين وتوزيع توما.



ويظهر نقيب الموسيقيين في الكليب الجديد بطريقة الـ ai أو الذكاء الإصطناعي، وهو الامر الذي لفت نظر متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي.

وطرح مؤخرا الفنان مصطفى كامل أغنية جديدة من ألبومه الجديد بعنوان ناقصة سكر، من كلمات أحمد المالكي وألحان أحمد البرازيلي وتوزيع وميكس وماستر زووم، وتعد خامس أغانى ألبومه الجديد ويحمل اسم قولولي مبروك.



كما أنه طرح مؤخرا أولى أغانى ألبومه الجديد بعنوان قولولي مبروك وهي من كلماته، وألحان مدين، وتوزيع عمرو الخضري، بينما قام بعملية الميكس والماستر المهندس هاني محروس، وتصدرت التريند عقب طرحها.



ويضم الألبوم تعاونات متنوعة مع نخبة من الشعراء، من بينهم: أحمد المالكي، أحمد شكري، مودي نبيل، وأحمد غريب، كما شارك في الألحان كل من: مدين، فارس فهمي، أحمد البرازيلي، حسين زكريا، حسين محمود، ومنعم.



أما في التوزيع الموسيقى فيتعاون كامل مع: توما، عمرو الخضري، طه الحكيم، أحمد أمين، زووم، مجدي داوود، وكولبيكس. كما يشرف على عمليات التسجيل والميكساج عدد من مهندسي الصوت، منهم: أحمد جودة، أمير محروس، هاني محروس، وإسلام غلاب .