وزير البترول: فرص للتعاون بين مصر والكويت في مجالات التكرير ومجمعات البتروكيماويات

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع الدكتور طارق سليمان الرومي وزير النفط الكويتي، على هامش زيارته لدولة الكويت للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات البترول والغاز، ودعم مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات بالسوق الكويتي، إلى جانب بحث الفرص المتاحة لزيادة استثمارات الشركات الكويتية في قطاع البترول المصري.





وخلال اللقاء، أثنى الوزير على الدور القيادي والحيوي الذي تلعبه دولة الكويت الشقيقة في قطاع الطاقة العالمي، مشيراً إلى عمق ومتانة العلاقات طويلة الأمد بين مصر والكويت في مجال البترول.



واستعرض المهندس كريم بدوي المشروعات الاستراتيجية التي يجري تنفيذها حالياً والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي البترول والتعدين، في ضوء الحوافز الجديدة التي تقدمها مصر بما يعزز جاذبية الاستثمار، لافتاً إلى إمكانية التعاون بين شركات البلدين في مجالات التكرير ومجمعات البتروكيماويات وتوزيع المنتجات البترولية.



شركات قطاع البترول المصرية

كما أشار إلى الإمكانيات التي تتمتع بها شركات قطاع البترول المصرية في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية داخل مصر وخارجها وفق معايير عالمية، بما يفتح المجال للاستفادة من هذه القدرات في تنفيذ مشروعات بالسوق الكويتي.



وشهد اللقاء بحث إمكانية تبادل الخبرات وتكوين شراكات فنية بين شركات البلدين، من خلال برامج تدريبية وورش عمل فنية متخصصة.