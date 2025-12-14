قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جولة الإعادة| الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا عن تصويت المصريين بالخارج
ارتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح في سيدني إلى 16 شخصا
هتدفع كام على الـ1000؟.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار المركزي بشأن الفائدة
أمين الإفتاء: مقولة "اللي يحب ربه يحبب فيه خلقه" صحيحة لهذا السبب
رسميا .. متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين.. الخطوات والرابط
تقرير مغربي يكشف عن مفاجأة: ظهير الرجاء يقترب من الانضمام للأهلي
طقس الغد| أمطار غزيرة قد تصل إلى سيول
الشباب والرياضة: لجنة مؤقتة للزمالك حال ثبوت إهدار المال العام
محمد رمضان يصل إلى المغرب للمشاركة في تصوير أغنية كأس الأمم الإفريقية
وفاة الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق
أحمد موسى: مستندات أرض أكتوبر كلمة الفصل وجماهير الزمالك خارج دائرة العقاب
فن وثقافة

محمد رمضان يصل إلى المغرب للمشاركة في تصوير أغنية كأس الأمم الإفريقية

علا محمد

يستعد الفنان المصري محمد رمضان لتصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية الرسمية لـ كأس أمم إفريقيا 2025 لكرة القدم، المرتقب تنظيمها بالمغرب، خلال الفترة الممتدة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

وشارك الفنان محمد رمضان لقطات من وصوله إلى المغرب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، في إطار التحضيرات الخاصة بتصوير فيديو كليب الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وكشف محمد رمضان عن شروعه في تصوير الأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية، التي ستحتضنها المملكة المغربية خلال الأسابيع المقبلة، معربا عن سعادته الكبيرة بالتواجد في المغرب للمرة الثانية على التوالي ضمن هذا الحدث القاري الضخم.

ونوه بأن هذه المشاركة تعد سابقة في مساره الفني، باعتباره أول مطرب مصري يشارك مرتين متتاليتين في أداء الأغنية الرسمية للبطولة.

ويأتي هذا المشروع الفني؛ امتدادا لتجربة سابقة خاضها محمد رمضان، حين شارك في أداء الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا 2023، التي احتضنتها كوت ديفوار، تحت عنوان "أكوابا"، إلى جانب المغنية النيجيرية يامي ألايد، وفرقة ماجيك سيستم الإيفوارية، في عمل موسيقي حظي بانتشار واسع داخل القارة وخارجها.

وفي السياق ذاته يتوقع أن يشارك الفنان محمد رمضان في حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا، المقرر تنظيمه يوم 21 ديسمبر الجاري، على ملعب مركب مولاي عبد الله، بالعاصمة المغربية الرباط.

ووثق محمد رمضان، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر تجوله بعدد من الأماكن والمعالم في مدينة مراكش، وسط تهافت الجماهير عليه لالتقاط صور تذكارية.

كما جمعه لقاء فني بالفنان الفرنسي المقيم بالمغرب ميتر جيمس، في مؤشر على انفتاح المشروع على تعاون فني متعددة الثقافات.

ومن المرتقب أن ينطلق تصوير الفيديو كليب مساء اليوم، بمشاركة المنتج والفنان المغربي العالمي رضوان.

الفنان المصري محمد رمضان محمد رمضان نهائيات كأس أمم إفريقيا كأس أمم إفريقيا المغرب ميتر جيمس

طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة
