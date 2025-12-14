محمد رمضان يصل إلى المغرب للمشاركة في تصوير أغنية كأس الأمم الإفريقية

يستعد الفنان المصري محمد رمضان لتصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية الرسمية لـ كأس أمم إفريقيا 2025 لكرة القدم، المرتقب تنظيمها بالمغرب، خلال الفترة الممتدة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

وشارك الفنان محمد رمضان لقطات من وصوله إلى المغرب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، في إطار التحضيرات الخاصة بتصوير فيديو كليب الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وكشف محمد رمضان عن شروعه في تصوير الأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية، التي ستحتضنها المملكة المغربية خلال الأسابيع المقبلة، معربا عن سعادته الكبيرة بالتواجد في المغرب للمرة الثانية على التوالي ضمن هذا الحدث القاري الضخم.

ونوه بأن هذه المشاركة تعد سابقة في مساره الفني، باعتباره أول مطرب مصري يشارك مرتين متتاليتين في أداء الأغنية الرسمية للبطولة.

ويأتي هذا المشروع الفني؛ امتدادا لتجربة سابقة خاضها محمد رمضان، حين شارك في أداء الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا 2023، التي احتضنتها كوت ديفوار، تحت عنوان "أكوابا"، إلى جانب المغنية النيجيرية يامي ألايد، وفرقة ماجيك سيستم الإيفوارية، في عمل موسيقي حظي بانتشار واسع داخل القارة وخارجها.

وفي السياق ذاته يتوقع أن يشارك الفنان محمد رمضان في حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا، المقرر تنظيمه يوم 21 ديسمبر الجاري، على ملعب مركب مولاي عبد الله، بالعاصمة المغربية الرباط.

ووثق محمد رمضان، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر تجوله بعدد من الأماكن والمعالم في مدينة مراكش، وسط تهافت الجماهير عليه لالتقاط صور تذكارية.

كما جمعه لقاء فني بالفنان الفرنسي المقيم بالمغرب ميتر جيمس، في مؤشر على انفتاح المشروع على تعاون فني متعددة الثقافات.

ومن المرتقب أن ينطلق تصوير الفيديو كليب مساء اليوم، بمشاركة المنتج والفنان المغربي العالمي رضوان.