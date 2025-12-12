قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد حمدي يسجل الهدف الأول لإنبي في مرمى الأهلي بكأس عاصمة مصر
تونس.. الحكم على عبير موسى بالسجن 12 عامل في قضية ملف الضبط
أمطار ورياح .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال الطقس غدا
هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر تكرم مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي
أطول كسوف كلي للشمس منذ 100 عام ينتهي في مصر.. ماذا يحدث؟
طلب منفعة جـ نسية..اعترافات مثيرةلـ فتاة ضحية سائق شركة شهيرة للتوصيل
حسام موافي يكشف مفاجأة: كل واحد فينا ليه عُمرين
شوط أول سلبي بين الجزائر والإمارات بكأس العرب
احذر 3 أفعال تعرض صاحبها للهلاك.. أخرجت آدم من الجنة ولعنت إبليس
شاهد .. الصور الأولى من حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
253 وحدة جديدة..كيفية التقديم على شقق الإسكان التعاوني
كرة القدم النسائية .. الأهلي يفوز على بيراميدز بهدفين في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رمضان يكشف تفاصيل تعاونه مع أمير طعيمة ومصير مشروعه مع منير

محمد رمضان
محمد رمضان
أحمد إبراهيم

كشف الفنان محمد رمضان عن تفاصيل تعاونه مع الشاعر أمير طعيمة ومصير أغنيته مع الفنان محمد منير التى كان يشارك بها مع الملحن الراحل محمد رحيم. 

وقال محمد رمضان فى تصريحات إذاعية : عندي أغنية جديدة مع الشاعر أمير طعيمة وده ثاني تعاون بيننا وممكن تنزل على  بداية السنة الجديدة، والأغنية دراما أكتر بتتحدث عن شخص فقد حبيبته وندمان على لحظات فراقه عنها وكان عندي مشروع مع الكينج محمد منير وبسبب وفاة  الملحن محمد رحيم المشروع مكملش.

محمد رمضان يعتذر عن حفلة مهرجان كوتشيلا

من ناحية أخرى علق الفنان محمد رمضان علي الانتقادات التي وجهت إلى إطلالته في حفلة مهرجان كوتشيلا الشهير في الولايات المتحدة.

وقال محمد رمضان في تصريحات إذاعية مع الإعلامية جيهان عبدالله: “عايز أعمل لبس مصري، وجِبت ديزاينر مصرية، واللوك كان فرعوني بدرع معدني، وهي قالتلي تعملّه بالجنيه المصري، لكن الشكل النهائي اتوجّه في اتجاه تاني، بوعد جمهوري إن الغلطة دي مش هتتكرر، وهكون حريص أكتر”.

ظهور لافت مع كأس أمم أفريقيا

شارك الفنان محمد رمضان، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر رمضان رفقة كأس أمم أفريقيا، وعلق قائلا: “صباح الخير أفريقيا”.

وينتظر محمد رمضان طرح أحدث أعماله السينمائية وهو فيلم "أسد أسود"، بموسم عيد الفطر السينمائى المقبل، ويشاركه في البطولة عدد من فنانى مصر وآخرون من النجوم العالميين، وهو من تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج محمد دياب.

لقب نمبر وان

وفيما يتعلق بالجدل الدائم حول لقب «نمبر وان»، أوضح النجم محمد رمضان: «أنا لم أطلق على نفسي لقب (نمبر وان)، أو أصدرت بيانًا إعلاميًا قلت إن اسمي كده، بل الجمهور هو من اعتمد هذا اللقب، وطوال حياتي لم أطلب من أحد مناداتي بلقب معين، البعض بيصاب بضيق، وبدأت ألاحظ إن نجوم مصريين كان لديهم ألقاب أصبحوا يِستَعرون من ألقابهم، ونجم كبير اسمع لما حد يناديه بلقبه القديم بيزعق

وعن الحفل، قال: «قلت لفريقي إنني أمتلك 3 أغنيات فقط، فقررت الدخول في معسكر لمدة 3 أيام داخل مكتبي، لإنتاج 14 أغنية لتقديمها خلال الحفل، من بينها: (money فالكاتب عبر عن أن الفلوس مش كل حاجة، لكن قلتله أنت كاذب لأني عايز فلوس وهي كل حاجة وتقدر تسافر بيها، وعملنا أغنية اسمها فيروس وبوم ومافيا، وبالفعل قدمت خلال الحفل 18 أغنية».

كما تحدث عن موقف حدث بعد انتهاء الحفل مع صديق له، قائلا: «لا أنسى صديقًا صارحني بأنه حضر الحفل هو وزوجته لاعتقاده أن الأمر سيكون مضحكًا، لكنهما فوجئا بحالة إبهار وعرض فني متكامل لم يشاهداه من قبل خلال الحفل، وقدمت عرضًا كاملا بتغيير ملابسك 14 مرة».

محمد رمضان أعمال محمد رمضان أفلام محمد رمضان الفنان محمد رمضان أغنية محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه في يوم واحد| قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات "التربية والتعليم"

عروس المنوفية

تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذير من ظاهرة خطيرة تستمر 6 ساعات

والده المتهم

بعد تدهور صحتها.. نقل والدة المتهم بقتـل عروسه للمستشفى في المنوفية

مصطفى يونس ومحمود الخطيب

مصطفى يونس يوجه رسالة لـ محمود الخطيب بعد إخلاء سبيله.. ماذا يحدث؟

برد الاطفال - ارشيفية

ممنوع استخدامها نهائياً .. سحب تشغيلة لنقط أطفال لعلاج نزلات البرد

ترشيحاتنا

سارة سلامه

بالأبيض..ظهور لافت لـ سارة سلامه عبر إنستجرام

محمد رمضان

محمد رمضان يكشف تفاصيل تعاونه مع أمير طعيمة ومصير مشروعه مع منير

كندة علوش

كندة علوش تشارك جمهورها صورا من أسوان

بالصور

نقيب البيطريين للمواطنين: لا تأكلوا الفشة والممبار.. لحمة الرأس والعكاوي جميلة جدا

أجزاء داخلية من اللحوم لا يجب تناولها حفاظًا على الصحة
أجزاء داخلية من اللحوم لا يجب تناولها حفاظًا على الصحة
أجزاء داخلية من اللحوم لا يجب تناولها حفاظًا على الصحة

طريقة عمل الطحينة بالسمسم في البيت.. خطوات سهلة وطعم أحلى من الجاهزة

طريقة عمل طحينة بالسكين في البيت
طريقة عمل طحينة بالسكين في البيت
طريقة عمل طحينة بالسكين في البيت

أسباب ظهور الشيب المبكر .. وطرق العلاج والوقاية

أسباب ظهور الشيب المبكر
أسباب ظهور الشيب المبكر
أسباب ظهور الشيب المبكر

جامعة الزقازيق تطلق أول شبكة للغاز الطبيعي | تفاصيل مهمة

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد