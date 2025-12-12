قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

جدل بين زاهي حواس ووسيم السيسي عن بناة الأهرامات .. فيديو

زاهي حواس ووسيم السيسي
زاهي حواس ووسيم السيسي
محمد شحتة

شهدت جلسة نقاشية بين الدكتور وسيم السيسي أستاذ جراحة الكلى وعاشق المصريات والدكتور زاهي حواس عالم الآثار المعروف جدلاً حاداً حول أصول الحضارة المصرية القديمة وإمكانية تدخل كائنات من خارج كوكب الأرض في بنائها.

من ناحيته، أصرّ وسيم السيسي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد على أن الأسس العلمية والرياضيات المتقدمة الموجودة في البرديات تشير إلى ظاهرة نادرة يجب تفسيرها متسائلاً إن كان الأساس العلمي لتلك الحضارة هو إنجاز مصري خالص أم أن سكان كوكب آخر بنوا الأهرامات؟، مبديًا رغبته في نسف أي فرضية تشير إلى تدخل فضائي.

بدوره، اعترض زاهي حواس بشدة على الطرح المتعلق بالكائنات الفضائية مؤكدًا أن هذا الكلام غير حقيقي.

ودافع عن موقفه بخصوص الجدل حول وجود بردية في الفاتيكان تتحدث عن هذا الأمر مؤكدًا بالقول يا دكتور لا توجد بردية في الفاتيكان في هذا الموضوع نهائي دي بردية وهمية، طالبا من السيسي إعلان هذه الحقيقة للجمهور لينفي وجود هذه البردية.

وأبدى وسيم السيسي استعداده للإقرار بعدم وجود البردية في الفاتيكان بناءً على تأكيد حواس قائلًا "أنا هقولهم الدكتور زاهي بيقول البردية دي ملهاش وجود تمام التمام يا سلام تبقى كده قولت الحقيقة".

وانتقل الحديث عن "وادي الملوك"،حيث اختتم السيسي قائلا: وادي الملوك أنا دايماً أقول يا جماعة أنا معرفش فيه حاجة، أنا جالي محامي اسمه كذا كذا جالي في العيادة وأنا معرفوش، جايلي ليه؟ قالي أنا محامي بس مابشتغلش في المحاماة، أنا في مدينة رخامية وأنا بفهم في الرخام، الرخام ده من تريستا، نوعه تريستا وده في اسكندرية إلى آخره، قولتله طيب كلامك ده إنشا أيه الدليل؟ راح مطلعلي CD  والحمد لله إن الدكتور "عناني" أكدلك هذا الكلام، والـ CD دي فيها.

وسيم السيسي زاهي حواس الآثار علم المصريات الحضارة المصرية البرديات

بالصور

فوائد شوربة العدس في الشتاء .. مصدر جيد للحديد

فوائد شوربة العدس في الشتاء
فوائد شوربة العدس في الشتاء

أفضل مشروبات بعد تناول وجبة الغداء .. لتحسين الهضم والاستفادة الغذائية

أفضل مشروبات صحية بعد الغداء
أفضل مشروبات صحية بعد الغداء

H1N1 يهدد المدارس.. أعراض فيروس أنفلونزا الخنازير وإرشادات وقائية هامة

أعراض فيروس H1N1ش
أعراض فيروس H1N1ش

رجيم السعرات الحرارية مع خطة وجبات صحية .. لفقدان الوزن في شهرين

أهداف رجيم السعرات الحرارية
أهداف رجيم السعرات الحرارية

