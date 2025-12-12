قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ 25 جنيها فقط.. ما هي؟

مخالفات مرورية
مخالفات مرورية
عبد العزيز جمال

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية إجراء الصلح الفوري في عدد من المخالفات المرورية المحددة قانونًا، بقيمة 25 جنيها فقط في إطار حرص الدولة على تسهيل الإجراءات المرورية وتوفير الوقت والجهد للمواطنين وتخفيف العبء على وحدات المرور. 

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع التوسع في الخدمات الرقمية وإلغاء الشهادات الورقية نهائيًا، والاكتفاء بالشهادات الإلكترونية المعتمدة.
 


 

مخالفات مرورية

ما هي حالات الصلح في مخالفات المرور وفق المادة 374؟

بحسب ما نشرته بوابة مرور مصر الرسمية، حددت اللائحة المرورية في المادة 374 قائمة المخالفات التي يمكن التصالح فيها مقابل سداد 25 جنيهًا فقط بشكل فوري، على أن يقوم ضباط شرطة المرور دون غيرهم بتحرير محاضر الصلح. وتشمل هذه المخالفات:

  1. استعمال الأنوار العالية أو المصابيح الكاشفة بشكل مخالف للقانون
  2. وقوف المركبة ليلًا في أماكن غير مضاءة دون تشغيل الأنوار الصغيرة أو الخلفية
  3. قيادة المركبة ليلًا دون استخدام الأنوار الأمامية أو الخلفية أو العاكسات
  4. السماح بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة
  5. عدم الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق المخصص للسير في الاتجاهين
  6. مخالفة إشارات المرور وتعليمات رجال المرور
  7. مخالفة مركبات النقل لشروط الوزن أو الارتفاع أو الطول أو العرض
  8. استخدام أجهزة التنبيه بشكل مستمر أو دون سبب مشروع
  9. إعطاء إشارات ضوئية أو صوتية بطريقة مزعجة للمارة
  10. استعمال أجهزة التنبيه في الحالات المحظورة قانونًا

إجراءات تحرير محاضر الصلح وفق المادة 377

تنص المادة 377 على أن ضباط شرطة المرور هم الجهة الوحيدة المختصة بتحرير محاضر الصلح للمشاة وفق مخالفات المادة 375، ولا يحق لأي جهة أخرى القيام بذلك.
 

تحرير مخالفات مرورية

خطوات تنفيذ الصلح وفق المادة 378

عند ضبط المخالفة، يتم اتباع الإجراءات الآتية:

يتم إعلام قائد المركبة بالمخالفة فورًا

يُعرض عليه الصلح ودفع القيمة المحددة

إذا قبل الصلح تسدد القيمة في الحال

تُرسل المحاضر للنيابة المختصة خلال ثلاثة أيام من تحصيل المبلغ

إذا رفض المخالف الصلح، يتم تحويل المحضر للنيابة مباشرة

تطبيق نظام الصلح في المحافظات وفق المادة 379

بحسب المادة 379، يُطبق نظام الصلح لمخالفات المركبات في جميع المحافظات، بينما يتم تطبيق الصلح للمشاة فقط في المناطق التي يصدر المحافظ المختص قرارًا بها بعد التشاور مع المجلس الشعبي المحلي.
وتتولى وزارة الداخلية إعداد السجلات والدفاتر الخاصة بتنفيذ النظام بالتنسيق مع وزارة العدل.

التحول الرقمي في مخالفات المرور

وفي خطوة جديدة، أعلنت وزارة الداخلية رسميًا إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية والاكتفاء بالشهادة الإلكترونية فقط، اعتبارًا من 6 و7 ديسمبر 2025، لتصبح الوثيقة المعتمدة رسميًا في جميع معاملات المرور دون الحاجة لأي أوراق.

خطوات استخراج شهادة مخالفات المرور إلكترونيًا

سداد جميع المخالفات عبر الموقع الرسمي أو تطبيقات الدفع

  1. الدخول إلى بوابة مرور مصر وتسجيل البيانات http://traffic.moi.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx 
  2. إصدار الشهادة الإلكترونية فورًا
  3. إمكانية تحميل الشهادة أو طباعتها
  4. استخدامها مباشرة في وحدات المرور والمنافذ الجمركية

مزايا شهادة مخالفات المرور الإلكترونية

  • توفير الوقت والجهد وإنهاء الإجراءات دون أوراق
  • الحد من الأخطاء والتلاعب
  • سرعة أكبر في إنجاز المعاملات
  • ربط فوري مع النيابة العامة لإصدار شهادة براءة الذمة

التظلم والاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيًا

يمكن للمواطن الاستعلام عن مخالفاته أو التظلم عليها من خلال:

  1. الدخول إلى موقع النيابة العامة https://pp.gov.ae/webcenter 
  2. إدخال رقم اللوحة
  3. اختيار المخالفة المطلوب سدادها أو التظلم عليها.
المخالفات المرورية وزارة الداخلية حالات الصلح في مخالفات المرور مخالفات المرور خطوات استخراج شهادة مخالفات المرور إلكترونيًا شهادة مخالفات المرور الإلكترونية

