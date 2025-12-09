قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط 1742 مخالفة مرورية متنوعة في كفر الشيخ

حملة مرورية
حملة مرورية
محمود زيدان

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، جهود الحملات المرورية بطرق وشوارع المحافظة، بقيادة اللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور، وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تحت إشراف اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ.


‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط 1742 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز “كفر الشيخ، سيدى سالم، الحامول، بلطيم، دسوق”، وجرى ضبط 8 مركبات بدون لوحات معدنية، وضبط 52 مخالفة دراجة نارية.

وضبطت الحملة 26 مخالفة سير بدون تراخيص، 16 بدون رخص قيادة و 10 بدون رخص تسيير، و 120 مخالفة انتظار خاطئ، و24 مخالفة عدم تشميع الحمولة، و 16 مخالفة حمولة زيادة.

ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.

