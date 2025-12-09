محافظ كفر الشيخ: رفع كفاءة طريق سخا ومنطقة مسار العائلة المقدسة.. صور

أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، مواصلة أعمال التجهيز للرصف ورفع كفاءة طريق سخا ومسار العائلة المقدسة، مؤكدًا متابعته المستمرة لمعدلات التنفيذ ضمن خطة التطوير الشاملة التي تستهدف تحسين الحركة المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة ذات الأهمية التاريخية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن الأعمال الجارية تشمل تسوية وتمهيد الطريق بالكامل، ورفع كفاءة الطبقات التحتية، وإزالة جميع المعوقات، تمهيدًا لبدء أعمال الرصف النهائية وفق الجدول الزمني المحدد.

وأشار إلى أنه يتم بالتوازي رفع كفاءة منظومة النظافة بمحيط الطريق، من خلال إزالة المخلفات وتنظيف جوانب الأسوار من الحشائش، بما يسهم في تحسين الشكل الجمالي للمنطقة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن هذه الجهود تأتي ضمن الخطة الشاملة لرفع كفاءة حي سخا بالكامل، والتي بدأت بتطوير وتمهيد الطريق الرئيسي المؤدي لسخا ومحيط مسار العائلة المقدسة، ومع تقدّم نسب التنفيذ تمتد الأعمال لتشمل رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، وتركيب ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة للأهالي.

وشدد محافظ كفر الشيخ على المتابعة الميدانية المستمرة على مدار اليوم لضمان تنفيذ الأعمال بأعلى جودة، والإسراع في استكمال تطوير المنطقة في أسرع وقت، بما يليق بقيمتها التاريخية ودورها الحيوي داخل محافظة كفر الشيخ.