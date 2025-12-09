معرض أثاث مجاني للأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ | صور

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ جمعية الأورمان في تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلي مجانًا على 260 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى شباس الشهداء وقزمان وجماجمون والمستعمرة وحي الكشلة وبندر دسوق بمركز دسوق.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشددًا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تنظيم معارض الأثاث المنزلي من الأورمان في محافظة كفرالشيخ تتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة، مؤكدًا أن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأشار شعبان إلى أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى كفرالشيخ تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة ووُجِد أن هذه الأسر تفتقر إلى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.

يذكر أن تنظيم معارض الأثاث المنزلي في كفرالشيخ يأتي استكمالًا لجهود الأورمان التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.