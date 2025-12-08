محافظ كفر الشيخ يهنئ وزير الرياضة لاختياره رئيسًا للجنة CIGEPS باليونسكو

هنأ اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمناسبة اختياره رئيسًا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، معتبرًا هذا الاختيار تتويجًا مستحقًا لمسيرة متميزة من العمل الوطني.

وأعرب محافظ كفر الشيخ عن فخره واعتزازه بهذا الحدث المشرف، الذي يعكس المكانة الرفيعة للقيادات المصرية داخل المحافل الدولية، ويؤكد الثقة العالمية في الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة ملفات دولية مؤثرة، معززًا بذلك الدور الحضاري لمصر وريادتها في تنمية الشباب ودعم السياسات الرياضية الحديثة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هذا الاختيار يضيف إنجازًا جديدًا لسجل الدولة المصرية على الصعيد الدولي، ويبرهن على ما تمتلكه مصر من خبرات مؤهلة لقيادة المنظمات العالمية.

وأعرب عن خالص تمنياته للدكتور أشرف صبحي بالتوفيق والسداد وبمزيد من النجاح في مهمته الدولية بما يحقق المزيد من الحضور الفعال لمصر في الساحة العالمية.