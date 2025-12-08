قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات فيديو مشاجرة البرلس

ضبط طرفي المشاجرة
ضبط طرفي المشاجرة
محمود زيدان

 كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ،  ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بكفر الشيخ.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 5 الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول :(سائق مركبة "توك توك"  وسيدة ونجلها) وطرف ثان (زوجها وشقيقيه) جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة البرلس بسبب خلافات زوجية بين اثنين من الطرفين تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب واستخدم الطرف الثانى عصا خشبية.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة والعصا الخشبية المستخدمة فى التعدى ومركبة "التوك التوك" ، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم لذات الخلافات.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت جهات التحقيق.

