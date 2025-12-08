خطة طوارئ متكاملة.. مياه كفر الشيخ: رفع درجة الاستعداد لموسم الأمطار

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة ضابط بسبب تناولة مادة سامة
حركة تعيينات موسعة بالهيئات .. النيابة الإدارية ومجلس وهيئة قضايا الدولة يفتحون أبواب التعيين
الطقس الآن.. أمطار تضرب المحافظات والأرصاد تحذر المواطنين |تفاصيل
أمطار غزيرة بتلك المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الغد
محامي المجني عليهم في مقـ.تل الفنان سعيد مختار يكشف مفاجأة بشأن الواقعة.. ماذا حدث؟
مخالفات مرور مصر.. خلص كل حاجة بالموبايل
برلماني: تطوير الغزل والنسيج فرصة ذهبية لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة عوائد الاقتصاد
لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية تجتمع لاختيار الفائز بدورة 2026
النقض لم تتسلم طعون الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
الوطنية للانتخابات: نجدد الدعوة للمواطنين المشاركة في عملية الاقتراع
أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025
رجال يد الأهلي يهزم طلائع الجيش في الدوري
عقد المهندس أحمد الصراف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، اجتماعًا تنسيقيًا مع مديري عموم المناطق بالشركة، ورئيس اللجنة النقابية ومساعد رئيس مجلس الإدارة، لمتابعة استعدادات الشركة لموسم الشتاء والتعامل مع التقلبات الجوية المتوقعة.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الشركة، خطة العمل الشاملة التي تتضمن رفع جاهزية محطات المياه والصرف الصحي، وتجهيز المعدات ورفع كفاءة فرق الطوارئ، لضمان التدخل السريع في حالات سقوط الأمطار والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو تجمعات مائية.

وشدد رئيس الشركة على تعزيز سرعة الاستجابة وتوفير كافة الإمكانات الفنية لضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطنين دون انقطاع.

وشدد رئيس الشركة على أهمية التنسيق المتواصل مع الجهات التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ، بما يحقق منظومة عمل موحدة قادرة على مواجهة الظروف الجوية الطارئة بكفاءة عالية ودون تأثير على مستوى الخدمات المقدمة.

وفي كلمته، أكد المهندس أحمد الصراف أن الشركة تعمل بأقصى طاقتها للحفاظ على جاهزية البنية التحتية للمياه والصرف الصحي خلال فصل الشتاء.

وأشار إلى أن جميع الفرق الفنية في حالة استعداد كامل، وأن المتابعة الميدانية مستمرة على مدار الساعة لضمان التشغيل الآمن والمستقر للشبكات.

وأكد أن الشركة وضعت خطة طوارئ متكاملة تشمل دعم المناطق الأكثر عرضة للتأثر بالأمطار وتجهيز المعدات اللازمة للتعامل الفوري مع أي مستجدات، مؤكدًا حرص الشركة الدائم على تقديم خدمة متميزة وتحقيق أعلى درجات السلامة.

