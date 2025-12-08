جهاز حدائق أكتوبر يكثف أعمال النظافة بمنطقة فالي تاورز

قامت الإدارات المعنية بجهاز بتتفيذ التعليمات ومواصلة أعمال النظافة ورفع المخلفات بشوارع المشروع لحين الانتهاء من طرح عملية النظافة الدائمة، بناءً على تعليمات المهندس ياسر عبدالحليم رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، بتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة منطقة فالي تاورز.

تم توزيع صناديق قمامة جديدة داخل المنطقة، مع تكثيف فرق العمل على مدار اليوم، واستمرار الأعمال لحين انهاء اعمال الطرح، وذلك لضمان رفع كفاءة المنطقة بالكامل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

ويؤكد الجهاز استمرار المتابعة اليومية لتحقيق أعلى مستويات النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.



