مسئولو قطاع الإسكان والمرافق يزورون محافظة البحيرة لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروعات

بسرعة 10 جيجا في الثانية.. الصين تطلق أول شبكة 10G في العالم
سرقة إسرائيل لـ تراث أم كلثوم.. برلماني يطالب بتدخل حكومي
قصف مدفعي إسرائيلي متواصل في المناطق الصفراء شرق قطاع غزة
بعد الإعلان عن موعد افتتاح حديقة الحيوان.. كم سيكون سعر تذكرة الدخول؟
رئيس محكمة ديروط ونقابة المحامين يقفون دقيقة حدادا على وفاة المستشارين.. صور
إسرائيل تتجسس على القوات الأمريكية في كريات جات
شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة
إيران تبدأ محاكمة مواطن مزدوج الجنسية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
وزارة الدفاع الإسرائيلية: بدء العمل في بناء الجدار الأمني على الحدود الشرقية
أسامة الجوهري: العلاقات بين مصر والصين نموذج راسخ لشراكة استراتيجية شاملة
خاص.. توروب يوافق على رحيل مهاجم الأهلي في يناير
واقعة قديمة.. الداخلية تكشف تفاصيل سحب شخصين لحاجز مرورى ببورسعيد
اقتصاد

قام وفد من قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان تحت إشراف المهندسة نفيسة محمود هاشم مستشار الوزير والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق وبرئاسة المهندس مصطفي النجار رئيس قطاع الإسكان والمرافق وبعض قيادات قطاع الإسكان والمرافق ومسئول إدارة الحوكمة بالوزارة بزيارة تفقدية إلى محافظة البحيرة لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروعات نطاق عمل الوزارة، تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بكافة المشروعات وملفات عمل الوزارة بمحافظات الجمهورية وفي إطار توجه الدولة في هذا الشأن. 

تأتي الزيارة استكمالاً لدور قطاع الإسكان والمرافق في تقديم الدعم الفني لمديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات ومتابعة إشراف المديريات على المشروعات القومية في إطار الخطط الاستثمارية للمحافظات أو المشروعات التابعة لجهات الدولة المختلفة.

استهل مسئولو قطاع الإسكان الزيارة بعقد اجتماعٍ مع المهندس فايز الجندي مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة البحيرة ومناقشة كل ما يخص النواحي الفنية للمديرية من متابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة وكافة المشروعات التي تقوم المديرية بالإشراف على تنفيذها.

كما تم عقد اجتماعٍ موسع مع ممثلي المديرية ورؤساء الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية لمناقشة الأثر التطبيقي لقوانين البناء والتنمية العمرانية بمحافظة البحيرة والوقوف على المشكلات والمعوقات التي تواجههم في تطبيق القوانين والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بقانون البناء وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

‎ثم توجهت اللجنة لزيارة بعض المشروعات بالمحافظة والتي تشرف على تنفيذها المديرية ومنها (مشروع ترميم عدد ١٨ وحدة بعمارة التأمين الصحي بدمنهور ،ومشروع تطوير مستشفى دمنهور للصحة النفسية وعلاج الإدمان ،وإنشاء موقف سيارات عمومي بمدينة أبو حمص ،ومتابعة أعمال الصيانة والنظافة لمشروع الإسكان الاجتماعي موقعي ٥٠٤ وحدة بالسوق القديم بدمنهور و٢ برج سكني بأبو حمص.

الاسكان مشروعات الاسكان وزير الاسكان استثمار

