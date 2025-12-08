تعاون مفاجئ بين ترك ورشدي وإيفو في الحلقة الخامسة من الموسم السادس لمزيكا صالونات

صدرت الحلقة الخامسة من الموسم السادس لبرنامج “مزيكا صالونات”، والتي شهدت تعاونًا موسيقيًا مختلفًا جمع بين الفنان ترك والفنان رشدي والفنان إيفو، في تحدٍّ جديد يعتمد على صناعة أغنية كاملة من الصفر خلال مدة زمنية محدودة.

تجربة تعتمد على الإلهام اللحظي

دون أي تحضيرات مسبقة أو جلسات تمهيدية، دخل الفنانون الثلاثة الأستوديو لابتكار فكرة الأغنية، وتطوير اللحن، وكتابة الكلمات، وصولًا إلى التسجيل والتوزيع، في إطار التجربة التي يقدّمها الموسم السادس والتي تعتمد على الإنتاج السريع داخل وقت محدود.

مزج بين ثلاث مدارس موسيقية

الحلقة قدمت مزيجًا موسيقيًا غير معتاد، حيث يجمع ترك ورشدي وإيفو بين تأثيرات مختلفة في أسلوب كل منهم، مما أتاح مساحة واسعة للتجريب وتبادل الأفكار، ونتج عنه صوت موسيقي جديد داخل الحلقة.