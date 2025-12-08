قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

بالسعر والمواصفات.. ‏5 سيارات سيدان زيرو تحت المليون جنيه

كريم عاطف

شهد سوق السيارات المصري مع بداية شهر نوفمبر 2025، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتراوحت قيمة التخفيضات المعلنة بين 20 ألف جنيه وتصل في بعض الطرازات الفاخرة إلى 600 ألف جنيه، ما يعكس تحركا واضحا من الشركات؛ لمواكبة حالة الركود التي يشهدها السوق مؤخرا، في ظل انخفاض الطلب ووجود مخزون كبير من السيارات.

وخلال السطور التالية سنتعرف على ‏ ‏5 سيارات " سيدان " زيرو تحت المليون جنيه .

‏1- شيفروليه أوبترا

تستمد السيارة شيفروليه أوبترا قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 98 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.

وياتي سعر السيارة داخل سوق السيارات :

- فئة Ls بسعر 724,900 جنيه

- فئةLt  بسعر 749,900 جنيه

2- نيسان سنترا

تستمد السيارة نيسان سنترا بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وزمن تسارع يبلغ 10.9 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كيلومتر،

وتاتي السيارة نيسان سنترا موديل 2026 بفئة واحدةHighline  بسعر 899,000 جنيه .

3- فيات تيبو

تستمد السيارة فيات تيبو، قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و127 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات 6 غيار مانيوال.

وياتي سعر السيارة داخل سوق السيارات :‏

- فئة Entry‏ بسعر 694,900 جنيه

- فئة Entry‏ ‏Plus‎ بسعر 744,900 جنيه

- فئةMID  بسعر 794,900 جنيه

4- جيلي امجراند

تستمد السيارة جيلي امجراند، قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانًا، و152 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيكي الاداء.

وياتي سعر السيارة داخل سوق السيارات :‏

- فئةComfort ‎ بسعر ‏839,000 جنيه

‏- فئة‏ Luxury ‎‏ بسعر ‏‏939,000‏ جنيه

5- بايك ‏U5‎‏ 

تستمد السيارة بايك ‏U5‎، قوتها من خلال محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 111 حصانا، مع ناقل سرعات أوتوماتيك الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وخزان وقود يتسع إلى 48 لترًا.

وياتي سعر السيارة داخل سوق السيارات :‏

- فئةComfort  بسعر 724,900 جنيه

- فئةHighline  بسعر 769,900 جنيه

- فئة Top Line 854,900 جنيه

