الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فولكس فاجن تعتزم استثمار 160 مليار يورو حتى 2030 مع تقليص تدريجي للعمالة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
صبري طلبه

أعلنت مجموعة فولكس فاجن الألمانية، اليوم الإثنين عن خطتها الاستثمارية الجديدة التي تمتد حتى نهاية عام 2030، والتي تتضمن ضخ 160 مليار يورو (ما يعادل نحو 186 مليار دولار) في عدد من المجالات الاستراتيجية، في مقدمتها التحول الكهربائي، وتطوير البرمجيات، والتوسع في الأسواق الدولية.

ويعد هذا أول إعلان رسمي عن ميزانية الاستثمار للفترة ما بين 2026 و2030، وهو ما يشير إلى التزام الشركة بمواصلة التطوير على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجه صناعة السيارات عالميا. 

أوضح المدير المالي للمجموعة أرنو أنتيلتز أن حجم الإنفاق سينخفض تدريجيا مقارنة بخطط سابقة، أبرزها خطة الاستثمار البالغة 180 مليار يورو التي أُعلنت قبل عامين، وخطة 165 مليار يورو للفترة من 2025 إلى 2029، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وتسير فولكس فاجن بالتوازي في خطة إعادة هيكلة شاملة، تشمل خفض عدد الموظفين لتقليل التكاليف وتحسين الكفاءة، وأكدت الشركة أنها أنهت الإجراءات التعاقدية المتعلقة بتسريح أكثر من 25 ألف موظف حتى الآن، ما يمثل أكثر من 70% من إجمالي الوظائف المستهدفة في الخطة، والتي تهدف إلى خفض 35 ألف وظيفة بحلول عام 2030.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن عدد العاملين انخفض بالفعل بأكثر من 11 ألف موظف منذ نهاية عام 2023، ضمن خطة لإعادة توجيه الموارد نحو مشاريع المستقبل، أبرزها إنتاج السيارات الكهربائية وتقنيات القيادة الذاتية.

