أحمد موسى يطالب بقيمة إيجارية عادلة لأراضي الأوقاف: لا نريد ظلم المواطن ولا إهدار حق الدولة
إقالة رئيس حي النزهة بمحافظة القاهرة.. ما السبب؟
أحمد موسى: شائعات تستهدف ضرب السياحة المصرية والرسوم ثابتة دون أي زيادة
ليلة مطيرة بإمتياز وتدفق السحب الرعدية.. خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة
مركز المنتخبات الوطنية يستضيف المعسكر الختامي لمنتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا
عمرو أديب: مصر لم تبع القضية الفلسطينية.. وأهدافنا إنهاء المأساة الإنسانية في غزة
أحمد موسى: حملات ممنهجة تستهدف السياحة المصرية والرسوم لم تتغير
تفاصيل مثيرة تكشفها محامية الفنان سعيد مختار عن زوجته ومقـ.تله
موعد أول مباراتين في ربع نهائي كأس العرب 2025
دبلوماسي روسي سابق: أوروبا غير جاهزة للتسوية الدائمة للحرب الأوكرانية
سفير مصر في روما: ممارسات إثيوبيا تهدد استقرار المنطقة.. والقاهرة التزمت باتفاق المبادئ
من القاهرة للصعيد.. خريطة الأمطار والنشاط المفاجئ للرياح خلال الساعات المقبلة
ليلة مطيرة بإمتياز وتدفق السحب الرعدية.. خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة

الأمطار
الأمطار
عبد العزيز جمال

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمطار التي شهدتها محافظات الدلتا ومدن القناة وشمال الصعيد جاءت متفاوتة الشدة، وأن ما حدث كان مطابقًا تمامًا لتوقعات الهيئة، مشيرة إلى أن البلاد تتأثر منذ صباح اليوم بمنخفض جوي قوي ولا يزال تأثيره مستمرًا خلال الساعات المقبلة.

 وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي عبر قناة صدى البلد، إن عددًا من مناطق القاهرة والجيزة تعرضت لأمطار متفاوتة الشدة، تزامنًا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي أوروبي شديد البرودة امتد تأثيره إلى مختلف الأنحاء.
 


أمطار تزداد غزارتها خلال الأيام المقبلة

وأضافت غانم أن انخفاض درجات الحرارة سيستمر حتى نهاية الأسبوع على الأقل، مع زيادة فرص سقوط الأمطار تدريجيًا لتصل إلى مستوى الأمطار المتوسطة والرعدية، وقد تتحول إلى أمطار غزيرة على مطروح والإسكندرية وشمال الدلتا ومحافظات الغربية والشرقية، مؤكدة أن المناطق الساحلية ستكون الأكثر تعرضًا لهذه الموجة.

 وأوضحت أن يومي الأربعاء والخميس سيحملان أمطارًا متفاوتة الشدة، قد تكون شديدة في بعض المحافظات ومتوسطة في أخرى، على أن تتراجع الموجة تدريجيًا بحلول يوم الجمعة المقبل إذا لم تطرأ تغيرات جديدة على الخرائط الجوية.

تحذيرات عاجلة للمواطنين

ونصحت منار غانم المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار والمباني المتهالكة أثناء هطول الأمطار، مع ضرورة الانتباه إلى تجمعات المياه على الطرق، فضلًا عن ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر. 
 

وأضافت أن ما يحدث ناتج عن استمرار تأثير المنخفض الجوي وتزامنه مع اضطراب شديد في البحر المتوسط، وهو ما أدى إلى تعرض أغلب المحافظات الساحلية لأمطار غزيرة خلال الساعات الماضية.

حالة الطقس غدًا.. انخفاض درجات الحرارة وشبورة كثيفة

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي أن حالة الطقس غدًا الثلاثاء ستشهد استمرارًا واضحًا في انخفاض درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، ليسود طقس بارد في الساعات الأولى من الصباح، معتدل خلال ساعات النهار، وبارد ليلًا.

وقالت الهيئة إن نشاط الرياح المصاحب للحالة الجوية سيزيد من الإحساس ببرودة الطقس، خاصة في المناطق المكشوفة والطرق السريعة. 

كما أوضحت أن الشبورة المائية ستستمر من الرابعة فجرًا حتى التاسعة صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى محافظات شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

أمطار غزيرة ورعدية على عدة محافظات

ويشهد الطقس غدًا استمرار فرص هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط، وذلك على فترات متقطعة. 

كما ستكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وبعض مناطق القناة وجنوب محافظة السويس وشمال الصعيد.
 

نشاط للرياح واضطراب كامل في الملاحة البحرية

وأشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار نشاط الرياح أحيانًا على عدد من المحافظات، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر.

وأكدت أن سواحل البحر المتوسط من السلوم ومطروح والإسكندرية حتى العلمين ستشهد اضطرابًا واضحًا في حركة الملاحة البحرية، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كم في الساعة، فيما يصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2 و3 أمتار.

احتمالية سقوط البرد ونشاط للسحب الرعدية

وقالت الهيئة إن هناك احتمالية بنسبة تقارب 40% لسقوط حبات البرد على بعض المناطق، وهو ما قد يصاحبه نشاط للرياح الهابطة الناتجة عن السحب الرعدية، مع تسجيل ضربات برق ورعد في مناطق متفرقة من شمال البلاد. 

وأكدت الأرصاد الجوية أنها تتابع الحالة الجوية من خلال أحدث خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية، وسيتم تحديث البيانات فور حدوث أي تطور جديد. 

ووجهت الهيئة نصائح مهمة للمواطنين بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أضرار التقلبات الجوية، خاصة مع استمرار موجة الأمطار والرياح وتقلبات درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

الأمطار أمطار درجات الحرارة انخفاض درجات الحرارة حالة الطقس غدًا الأرصاد الجوية الأرصاد

