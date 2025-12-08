اتحاد الكرة ينفي مشاركة مصر في أي احتفالية داعمة للمثليين بمباراة إيران

كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري حقيقة ما تردد في بعض التقارير الإعلامية بشأن نية اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2026 تنظيم احتفالية لدعم المثليين داخل ملعب مباراة مصر وإيران في ختام دور المجموعات.

وأوضح المصدر أن ما يُثار في هذا الشأن غير مقبول تمامًا، مؤكدًا أن مصر كدولة إسلامية تلتزم بأعرافها وتقاليدها المستمدة من الدين الإسلامي، وترفض الزج باسمها في أي حملات دعائية تتعارض مع قيم المجتمع.

اتحاد الكرة يتحرك رسميًا لإبلاغ الفيفا بالرفض

وأشار المصدر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات رسمية من جانب اتحاد الكرة مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإبلاغهم رفض مصر المشاركة في مثل هذه الاحتفالات أو الظهور خلالها، لافتًا إلى أن هذه الأنشطة «تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي ومعتقدات الملايين من المسلمين حول العالم».

وأضاف المصدر أن منتخب مصر، بجهازه الفني ولاعبيه، سيكون له موقف رافض في حال أصرت اللجنة المنظمة على تنفيذ الاحتفالية خلال مباراة مصر وإيران، مؤكدًا أن الفريق لن يقبل الزج باسمه في أي فعاليات تخالف القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المصري.