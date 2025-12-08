الأهلي يرفض الدخول في مزايدة لضم حامد حمدان

رفضت إدارة النادي الأهلي فكرة الدخول في مزايدة مع الأندية الخليجية للتعاقد مع حامد حمدان، لاعب بتروجت ومنتخب فلسطين، بعد تألقه اللافت في بطولة كأس العرب الحالية المقامة في قطر.

وتأتي خطوة الأهلي نظرًا للمغالاة المالية المعتادة من بعض أندية الخليج في صفقات اللاعبين.

توروب يتمسك بصفقة حمدان

من جانبه، أصر المدير الفني للنادي الأهلي، الدنماركي ييس توروب، على ضرورة ضم حامد حمدان لتعزيز صفوف الفريق، مؤكدًا أن اللاعب سيكون إضافة قوية للفريق بعد مستواه المتميز مع منتخب فلسطين.

وأوضح مصدر داخل الأهلي أن إدارة النادي ستعلن خلال الأيام المقبلة موقفها النهائي من الصفقة.