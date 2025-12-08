أحمد موسى يطالب بتحديد قيمة عادلة لإيجار أراضي الأوقاف: نريد عدلا يحمي المواطن والممتلكات

أكد الإعلامي أحمد موسى على أهمية تحقيق العدالة في تحديد القيمة الإيجارية لأراضي وزارة الأوقاف، مشيرًا إلى ارتفاع بعض الأسعار بشكل مفاجئ أثار قلق عدد من المواطنين.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أوضح موسى أن كثيرًا من الأهالي يمتلكون مساحات صغيرة تتراوح بين أربعة وستة قراريط، ويصعب عليهم دفع مبالغ تتراوح بين 30 و40 ألف جنيه للحصول على الفدان، مؤكدًا أن أسعار الإيجار تختلف حسب المكان والمعايير المحددة لكل قطعة أرض.

وأشار موسى إلى أن المطالب تتمثل في تحقيق قيمة إيجارية عادلة تراعي ظروف الفلاحين الصغار، دون الإضرار بحق وزارة الأوقاف في ممتلكاتها. وأضاف: «نريد أن نحافظ على أصول الأوقاف، وفي نفس الوقت نوقف أي ظلم للمواطن، فهناك من لا يملك القدرة على الدفع، وهناك آخرون يمتلكون القدرة المالية على سداد الإيجار.»

وشدد موسى على أن الهدف هو التوازن بين حقوق الوزارة ومصلحة المواطن، وضمان تطبيق العدالة في جميع التعاملات الإيجارية للأراضي التابعة للأوقاف.