قائمة شباب بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي بكأس العاصمة

أعلن الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز قائمة مباراة البنك الأهلي في إطار مواجهات كأس عاصمة مصر.

ويبدأ بيراميدز مشواره في البطولة بمواجهة نادي نادي البنك الأهلي في الثامنة من مساء الثلاثاء على استاد السلام في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: زياد هيثم - مروان ناصر

خط الدفاع: أحمد شد - حسن الدولي - مروان عصام - أحمد سعيد - عبد الله بدير - يوسف سحاري - زياد شاكر - أدهم نبيل - يوسف شيكا

خط الوسط: عمر عبد العظيم - حسن طارق - أحمد فكري - يوسف علي - كريم هاني - أحمد زهدي - علي حمودة - يوسف ميشو - عمر طارق

خط الهجوم: يحيى لطفي - زياد نواوي

ويتولى رئاسة قطاع الناشئين بنادي بيراميدز الكابتن إسلام شكري، والمدير الفني للقطاع البرتغالي فرانشيسكو هينريكي، ومساعد المدير الفني للقطاع البرتغالي فرانشيسكو سانتانا.