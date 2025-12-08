أليسون بيكر: محمد صلاح مهم لليفربول ونتمنى حسم مستقبله بما يخدم الجميع

أشاد البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى نادي ليفربول، بزميله المصري محمد صلاح، مؤكّدًا أهميته الكبيرة داخل الفريق على المستويين الفني والإنساني، في ظل الجدل الدائر حول مستقبله مع النادي.

وقال أليسون في تصريحات إعلامية إن الجميع داخل ليفربول يكنّون كل الاحترام والتقدير لصلاح، مضيفًا: "نحن جميعًا نحب محمد صلاح، فهو لاعب بالغ الأهمية للفريق وإنسان رائع. قدّم أرقامًا مذهلة مع النادي وحقق كل البطولات الممكنة خلال مسيرته."

وأضاف حارس ليفربول أن الوضع الحالي المرتبط بمستقبل النجم المصري ليس سهلاً على الفريق، موضحًا: "تفاجأنا قليلًا بما يحدث، لكنه أمر شخصي بين صلاح والنادي. ما نريده هو أن يصل الطرفان لاتفاق يخدم مصلحة محمد صلاح والنادي والفريق بأكمله."

وأكد أليسون أن اللاعبين يفضّلون ترك الملف لإدارة النادي وصلاح نفسه، معبرًا عن أمنيته في انتهاء المفاوضات بشكل يرضي جميع الأطراف ويحافظ على استقرار الفريق.