طرق الوقاية من نزلات البرد

تعد نزلات البرد من اكثر المشاكل الصحية شيوعا خلال فصل الشتاء لذا من المهم معرفة طرق الوقاية منها.

ووفقا لما جاء في موقع فري ويل هيلث نعرض لكم طرق تقليل خطر الإصابة بنزلة البرد أو نشرها ، حتى خلال أشهر موسم البرد:

اغسل يديك فهذا ضروري للحفاظ على صحتك، إذ تلمس وجهك ومحيطك باستمرار.

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم اليدين باستمرار، خاصةً خلال موسم البرد.

تذكر أن تغسل يديك قبل تحضير الطعام أو تناوله، أو بعد لمس الأشياء الشائعة مثل مقابض الأبواب العامة.

إذا كنت مريضًا، فغطِّ فمك وأنفك عند السعال أو العطس.

تجنب السعال في يديك، فقد يؤدي ذلك إلى انتشار الجراثيم على كل ما تلمسه وارتداء كمامة في الأماكن المزدحمة أو العامة يقلل من خطر الإصابة بنزلة البرد أو نشرها.

تجنب لمس وجهك دون داعٍ، فقد يؤدي ذلك إلى دخول الفيروسات المسببة لنزلات البرد إلى جسمك و إذا اضطررت إلى لمس وجهك، فاغسل يديك جيدًا أو استخدم معقم اليدين قبل ذلك.

التباعد الاجتماعي ليس من الممكن دائمًا البقاء في المنزل عند المرض، ولكن، إن أمكن، فمن الأفضل البقاء في المنزل لمنع انتقال العدوى للآخرين و قد يعني هذا الاتصال بالعمل لإبلاغهم بالمرض، أو بقاء طفل مريض في المنزل وتغيبه عن المدرسة.

المكملات الغذائية يمكن للمكملات الغذائية مثل فيتامينات C وD والزنك أن تعزز جهاز المناعة لديك، مما يساعد على تقليل تكرار وشدة نزلات البرد عند تناولها بانتظام.

استشر دائمًا مقدم الرعاية الصحية قبل البدء في تناول مكمل جديد، خاصةً إذا كنت تتناول بالفعل مكملات أو أدوية أخرى، أو تعاني من حالة طبية كامنة.