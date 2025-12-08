دون إصابات.. تعطل حركة قطارات الصعيد لأكثر من ساعة بعد خروج عربات قطار روسي عن القضبان

أكدت مصادر بهيئة السكة الحديد لـ صدى البلد عدم وقوع أي إصابات في حادث خروج عربات قطار روسي رقم 3503 أسيوط/القاهرة عن القضبان، وذلك في المسافة بين محطتي بشتيل وبولاق الدكرور.

وبحسب المصادر، تسبب الحادث في تعطل حركة القطارات القادمة من الصعيد لأكثر من ساعة، كما تعمل حركة القطارات المتجهة من محطة بشتيل إلى الصعيد بسرعة منخفضة بسبب وجود معدات الرفع وفرق الطوارئ بالموقع.

سبب الحادث يعود إلى اختلال العجلات

وأوضحت المصادر أن سبب الحادث يعود إلى اختلال العجلات بسبب الأمطار التي شهدتها المنطقة، ما أدى إلى خروج بعض العربات عن السكة.

وأضافت المصادر أنه يجري حاليًا الدفع بأوناش لرفع العربات وإعادتها على القضبان، بعد إخطار الجهات المعنية، تمهيدًا لعودة حركة القطارات إلى طبيعتها فور الانتهاء من عمليات الرفع والمعاينة الفنية.