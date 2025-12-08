وظائف وزارة العمل في ألمانيا.. قدم الآن

وظائف وزارة العمل في المانيا، تزايدت معدلات البحث عليها خلال الساعات الماضية، والتي يبحث عدد كبير من الراغبين في العمل بوظائف وزارة العمل في المانيا بين الشباب الراغبين في وظيفة بالخارج.

وذلك بعد اعلان الوزارة عن طرح فرص جديدة للسفر والعمل ضمن برنامج هجرة منظم يستهدف تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص رسمية وموثوقة.

تفاصيل وظائف وزارة العمل في المانيا



واعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة العمل والوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ ووكالة التوظيف الفيدرالية الالمانية BA عن فتح باب التقديم للمرحلة الثانية من برنامج THAMM Plus الذي يعد جزءا من البرنامج الاقليمي لدعم حوكمة هجرة العمالة في شمال افريقيا بهدف اتاحة فرص تدريب وعمل معترف بها للشباب.

التخصصات المطلوبة للعمل في المانيا



تشمل الدفعات الجديدة عددا من التخصصات الفنية المطلوبة في سوق العمل الالماني ومنها

الكهرباء

الالكترونيات

المعادن

ويحصل المقبولون على برنامج تدريبي متكامل يشمل التدريب اللغوي والمهني والثقافي الى جانب الدعم الكامل في اجراءات الاعتراف بالمؤهلات والحصول على التاشيرة بما يضمن الاندماج السريع في سوق العمل.

موعد اغلاق باب التقديم



اوضحت وزارة الهجرة ان التقديم مستمر حتى 20 يناير 2026 مؤكدة عدم قبول اي طلبات بعد هذا الموعد ويمكن للراغبين الاطلاع على التفاصيل والتقديم عبر الموقع الرسمي.

يوم توظيفي مفتوح للشباب من وزارة الشباب والرياضة



اعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر عبر مبادرة توظيف مصر عن تنظيم يوم توظيفي مفتوح لشركة اكسيد بالقرية التكنولوجية بالمعادي يوم السبت 13 ديسمبر 2025 من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 عصرا على ان تتراوح الرواتب بين 6000 و 16500 جنيه وفقا للغة.

الوظائف المتاحة للشباب



1 موظفو دعم فني خدمة عملاء عربي

2 خدمة عملاء انجليزي بمستوى مقبول

3 خدمة عملاء انجليزي مستوى B2

متطلبات الوظائف



مؤهل عال خريجون فقط

ذكور واناث

حد اقصى للسن 40 سنة

خبرة او بدون خبرة

المميزات والحقوق

نسبة من ارباح الشركة

عدد ساعات العمل 8 ساعات

يومان اجازة اسبوعيا

تامين صحي

تامين اجتماعي

تدريب وتطوير مستمر

ترقيات ونمو وظيفي

بيئة محفزة للعمل

فريق محترف وداعم