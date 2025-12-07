بمرتب شهري 50 ألف جنيه .. وظائف جديدة بالسفارة الأمريكية

يبحث عدد كبير من المواطنون عن فرص العمل التي أعلنت عنها السفارة الامريكية عبر موقعها الرسمي حيث طرحت وظائف خالية في مجال الأمن بمرتبات مجزية تتخطى 50 الف جنيه شهريا وذلك ضمن جهودها لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب في مختلف التخصصات، وشهد الاعلان اقبالا واسعا من الراغبين في الالتحاق بالعمل داخل البعثة الامريكية.

تفاصيل الوظائف بالسفارة الامريكية

حددت السفارة الامريكية اخر موعد للتقديم في هذه الوظائف يوم 17 ديسمبر الجاري وذلك بعد توضيح طبيعة المهام والشروط المطلوبة لشغل الوظائف المتاحة في مجال الامن الفني.

مسؤوليات الوظائف بالسفارة الامريكية

تتضمن المهام تنفيذ عمليات التفتيش والتركيب والصيانة الوقائية واصلاح الاعطال الطارئة لمعدات الأمن الفني غير السرية المستخدمة في منظومات مكافحة الارهاب وسلامة الحياة داخل البعثات الدبلوماسية الامريكية بالخارج.

وتشمل المهام ايضا دراسة انظمة الأمن القائمة وتقديم التوصيات التي من شأنها رفع كفاءتها في مكتب الأمن الهندسي بالقاهرة بما يغطي الوظائف التأسيسية المرتبطة بالعمل.

الشروط المطلوبة لوظائف السفارة الامريكية

تشترط السفارة حصول جميع المتقدمين على تصريح طبي وامني مع خضوع المرشحين لتحقيق في الخلفية واجراء فحص طبي قبل التوظيف.

كما يجب ان يكون المرشح قادرا على مباشرة العمل خلال فترة زمنية مناسبة من تاريخ استلام التصاريح اللازمة.

ويتطلب التقديم الحصول على شهادة الثانوية العامة الى جانب عامين من التدريب المهني او ما يعادلها من مستوى تدريب فني محلي في تخصصات مثل الكهرباء والميكانيكا.

ويتم التقييم وفقا للمؤهلات والمعايير المحددة في الاعلان بما يشمل التعليم والخبرة واللغة والمهارات.

وقد يطلب من المتقدمين اجتياز اختبار لغة او مهارات قبل التعيين.

كما يشترط تقديم نموذج طلب كامل يشمل جميع المستندات المطلوبة حيث يؤدي نقص البيانات الى استبعاد الطلب.

خطوات التقديم بالسفارة الامريكية

يمكن للراغبين التقديم عبر الموقع الرسمي للسفارة الامريكية من خلال الدخول الى صفحة الوظائف وملء استمارة التقديم الالكترونية مع ارفاق البيانات والمستندات المطلوبة.

وظائف خالية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء



ويشهد عدد كبير من العاملين بالجهاز الاداري للدولة بحثا متزايدا عن فرص العمل التي اعلنت عنها الهيئة القومية لسلامة الغذاء لشغل وظائف جديدة في تخصص فني مراقبة اغذية بنظام الانتداب وذلك وفقا لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ولائحة الموارد البشرية بالهيئة.

ويأتي هذا الاعلان في اطار دعم منظومة التفتيش والرقابة وتعزيز جهود ضمان سلامة الغذاء على مستوى الجمهورية.

تفاصيل الوظائف الخالية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء

فتحت الهيئة باب التقديم امام العاملين بمختلف المستويات الوظيفية وفي جميع المحافظات للقيام بالاعمال المعاونة لمفتشي الاغذية خلال اجراءات التفتيش والرقابة.

وحددت الهيئة مجموعة من الشروط الواجب توافرها لدى المتقدمين لضمان اختيار الكفاءات المؤهلة.

الشروط المطلوبة

يشترط الحصول على مؤهل فني مناسب مع منح اولوية للحاصلين على مؤهل عال اثناء الخدمة او دراسات عليا في مجال سلامة الغذاء. كما يشترط الحصول على اخر تقريرين تقويم اداء بمرتبة كفء والا يكون المتقدم قد حصل على جزاءات تأديبية او احيل للمحاكمة من قبل.

وتتضمن الشروط ضرورة الالمام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل والمعرفة باللغة الانجليزية والقدرة على التعامل مع الحاسب الالي اضافة الى اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية المقررة.

المستندات المطلوبة

بيان حالة وظيفية حديث معتمد

سيرة ذاتية باللغة العربية

صورة المؤهل الدراسي وصور شهادات الدراسات العليا ان وجدت

بيان بالشهادات العلمية والدورات التدريبية وصور منها

افادة تثبت ان المتقدم على وظيفة دائمة بموازنة الدولة

صورة بطاقة الرقم القومي سارية

طريقة التقديم

يستمر تلقي الطلبات عبر الرابط الالكتروني المعلن لمدة اسبوعين على ان يتم استبعاد الطلبات غير المستوفاة للشروط.