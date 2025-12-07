قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يبحث مع وزير الدولة الكندي التعاون التنموي ودعم جهود الإغاثة في غزة
رفع الطوارئ بالبحر الأحمر استعدادًا لذروة الاضطرابات الجوية
الحوثيون يشرعون بمحاكمة 13 مختطفًا بتهم التجسس على الولايات المتحدة وإسرائيل
افحصوها قبل الشراء.. تحذيرات من عيوب خطيرة في السيارات المستعملة
عمرو سلامة يُحذّر: غياب الزمالك سيقتل متعة الدوري المصري.. لهذه الأسباب
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا وبارد ليلًا مع فرص لأمطار متفرقة ورياح
وزير الخارجية يؤكد من الدوحة أهمية وقف إطلاق النار في السودان ودعم الاستقرار الإقليمي
مصادر إسرائيلية: ترامب يوصي نتنياهو بالتحول للدبلوماسية
غدًا.. محاكمة المتهم بالاعتداء على طلاب مدرسة الإسكندرية للغات
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي ببلقاس بالدقهلية
نفسي أجيب آيفون.. تفاصيل صادمة خلال محاكمة عامل بالسرقة في السلام
أونروا: تشخيص 508 أطفال في غزة بسوء تغذية حاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بمرتب شهري 50 ألف جنيه .. وظائف جديدة بالسفارة الأمريكية

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن فرص العمل التي أعلنت عنها السفارة الامريكية عبر موقعها الرسمي حيث طرحت وظائف خالية في مجال الأمن بمرتبات مجزية تتخطى 50 الف جنيه شهريا وذلك ضمن جهودها لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب في مختلف التخصصات، وشهد الاعلان اقبالا واسعا من الراغبين في الالتحاق بالعمل داخل البعثة الامريكية.

تفاصيل الوظائف بالسفارة الامريكية 

حددت السفارة الامريكية اخر موعد للتقديم في هذه الوظائف يوم 17 ديسمبر الجاري وذلك بعد توضيح طبيعة المهام والشروط المطلوبة لشغل الوظائف المتاحة في مجال الامن الفني.

مسؤوليات الوظائف بالسفارة الامريكية

تتضمن المهام تنفيذ عمليات التفتيش والتركيب والصيانة الوقائية واصلاح الاعطال الطارئة لمعدات الأمن الفني غير السرية المستخدمة في منظومات مكافحة الارهاب وسلامة الحياة داخل البعثات الدبلوماسية الامريكية بالخارج. 

وتشمل المهام ايضا دراسة انظمة الأمن القائمة وتقديم التوصيات التي من شأنها رفع كفاءتها في مكتب الأمن الهندسي بالقاهرة بما يغطي الوظائف التأسيسية المرتبطة بالعمل.

وظائف

الشروط المطلوبة لوظائف السفارة الامريكية

تشترط السفارة حصول جميع المتقدمين على تصريح طبي وامني مع خضوع المرشحين لتحقيق في الخلفية واجراء فحص طبي قبل التوظيف. 

كما يجب ان يكون المرشح قادرا على مباشرة العمل خلال فترة زمنية مناسبة من تاريخ استلام التصاريح اللازمة.

ويتطلب التقديم الحصول على شهادة الثانوية العامة الى جانب عامين من التدريب المهني او ما يعادلها من مستوى تدريب فني محلي في تخصصات مثل الكهرباء والميكانيكا. 

ويتم التقييم وفقا للمؤهلات والمعايير المحددة في الاعلان بما يشمل التعليم والخبرة واللغة والمهارات.

وقد يطلب من المتقدمين اجتياز اختبار لغة او مهارات قبل التعيين. 

كما يشترط تقديم نموذج طلب كامل يشمل جميع المستندات المطلوبة حيث يؤدي نقص البيانات الى استبعاد الطلب.

خطوات التقديم بالسفارة الامريكية

يمكن للراغبين التقديم عبر الموقع الرسمي للسفارة الامريكية من خلال الدخول الى صفحة الوظائف وملء استمارة التقديم الالكترونية مع ارفاق البيانات والمستندات المطلوبة.

وظائف خالية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء


ويشهد عدد كبير من العاملين بالجهاز الاداري للدولة بحثا متزايدا عن فرص العمل التي اعلنت عنها الهيئة القومية لسلامة الغذاء لشغل وظائف جديدة في تخصص فني مراقبة اغذية بنظام الانتداب وذلك وفقا لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ولائحة الموارد البشرية بالهيئة.

ويأتي هذا الاعلان في اطار دعم منظومة التفتيش والرقابة وتعزيز جهود ضمان سلامة الغذاء على مستوى الجمهورية.

تفاصيل الوظائف الخالية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء

فتحت الهيئة باب التقديم امام العاملين بمختلف المستويات الوظيفية وفي جميع المحافظات للقيام بالاعمال المعاونة لمفتشي الاغذية خلال اجراءات التفتيش والرقابة. 

وحددت الهيئة مجموعة من الشروط الواجب توافرها لدى المتقدمين لضمان اختيار الكفاءات المؤهلة.

الشروط المطلوبة

يشترط الحصول على مؤهل فني مناسب مع منح اولوية للحاصلين على مؤهل عال اثناء الخدمة او دراسات عليا في مجال سلامة الغذاء. كما يشترط الحصول على اخر تقريرين تقويم اداء بمرتبة كفء والا يكون المتقدم قد حصل على جزاءات تأديبية او احيل للمحاكمة من قبل.

وتتضمن الشروط ضرورة الالمام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل والمعرفة باللغة الانجليزية والقدرة على التعامل مع الحاسب الالي اضافة الى اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية المقررة.

المستندات المطلوبة

بيان حالة وظيفية حديث معتمد
سيرة ذاتية باللغة العربية
صورة المؤهل الدراسي وصور شهادات الدراسات العليا ان وجدت
بيان بالشهادات العلمية والدورات التدريبية وصور منها
افادة تثبت ان المتقدم على وظيفة دائمة بموازنة الدولة
صورة بطاقة الرقم القومي سارية

طريقة التقديم

يستمر تلقي الطلبات عبر الرابط الالكتروني المعلن لمدة اسبوعين على ان يتم استبعاد الطلبات غير المستوفاة للشروط.

تفاصيل الوظائف بالسفارة الامريكية وظائف خالية وظائف الوظائف بالسفارة الامريكية السفارة الامريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

صلاح يفتح النار على سلوت بعد تعادل ليفربول مع ليدز

محمد صلاح

مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 7-12-2025

ترشيحاتنا

اسماء جلال وصبا مبارك

أبرزهم أسماء جلال وصبا مبارك .. نجوم الفن في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان البحر الأحمر

الرمان

تمنع السرطان وتقوى البروستاتا .. ثمرة غير متوقعة تحمى من أمراض خطيرة

رامي عياش

النجم اللبناني "رامي عياش" يحيي حفل زفاف فخم بحضور نجوم الفن المصري

بالصور

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد