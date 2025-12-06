قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد التعادل مع الإمارات.. ترتيب مجموعة مصر في بطولة كأس العرب
جهزوا الملابس الثقيلة.. موعد بداية فصل الشتاء رسميًا
سيراميكا كليوباترا يحافظ على صدارة الدوري منفردا
التعادل 1-1 يحسم مواجهة مصر والإمارات في كأس العرب
حسن عبد النبي لمتسابق بدولة التلاوة: بيقلد كتير .. وياريت يقرا بصوته أفضل
ميت وللا حي | أمل تنهار بكلمات مبكية بعد اختفاء زوجها في ليبيا .. حكاية مؤسفة
مصطفي زيكو أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز وبتروجيت
برلماني: رفع فيتش تصنيف مصر الائتماني يعكس نجاح الإصلاح الاقتصادي
مروان حمدي يدرك التعادل لمنتخب مصر في مرمى الإمارات بكأس العرب
بتروجيت يحرم بيراميدز من صدارة الدوري المصري
زيادة معاشات المحامين | تفاصيل انعقاد مهم لـ عمومية النقابة
ترتيب الدوري المصري بعد تعادل بيراميدز وبتروجيت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

شروط قبول خريجي كليات الحقوق دفعة 2024 بوظيفة معاون نيابة

شروط ومواعيد التقدم لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية
شروط ومواعيد التقدم لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية
عبد العزيز جمال

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية رسميًا عن التفاصيل الكاملة لشروط ومواعيد التقدم لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2024، وذلك ضمن مسابقة التعيين الجديدة التي تجرى هذا العام وفق معايير دقيقة تهدف إلى اختيار الأكفأ والأجدر للعمل بالنيابة الإدارية. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المجلس الأعلى للنيابة الإدارية على انتقاء العناصر المتميزة القادرة على تحمل أعباء العمل القضائي، والالتزام بأعلى مستويات النزاهة والكفاءة.

شروط القبول للالتحاق بوظيفة معاون نيابة إدارية

حددت الأمانة العامة مجموعة من الشروط الأساسية لقبول الطلبات، مؤكدة ضرورة الالتزام الكامل بجميع الضوابط المعلنة، وجاءت الشروط على النحو التالي:
• الحصول على تقدير تراكمى لا يقل عن جيد.
• ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عامًا في 26 ديسمبر 2025 وهو آخر يوم للتسجيل الإلكتروني.
• توافر الأهلية والصلاحية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية.
• اجتياز المقابلات والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
• اجتياز الفحوص الطبية والدورات والاختبارات المقررة قبل التعيين.

وتشدد النيابة الإدارية على أن جميع الشروط المعلنة إلزامية ولا يُقبل أي طلب غير مستوفٍ لها، بما يضمن اختيار العناصر الجديرة بالمهمة القضائية.

مواعيد التقديم الإلكتروني للدفعة الجديدة

أوضحت الأمانة العامة أن التسجيل الإلكتروني للمتقدمين يبدأ عبر الموقع الرسمي للنيابة الإدارية خلال الفترة من 15 ديسمبر حتى 26 ديسمبر 2025، وذلك عبر الرابط الرسمي:
‏www.ap.gov.eg 
وأكدت أهمية إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة وحرص، مع التزام المتقدمين بطباعة 5 نسخ من وثيقة التعارف بعد استكمال التسجيل الإلكتروني، تمهيدًا لتقديمها ضمن ملف التعيين.

مواعيد سحب وتقديم ملفات التعيين

تبدأ عملية سحب وتقديم الملفات للمتقدمين المستوفين للشروط خلال الفترة من 3 يناير حتى 29 يناير 2026، وذلك بمقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر — ميدان النجدة، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف ظهرًا.

وسوف يتم إعلان مواعيد الحضور الخاصة بكل جامعة عبر الموقع الإلكتروني للنيابة، لضمان تنظيم عملية التقديم وتجنب التكدس.

المستندات المطلوبة وإرشادات هامة للمتقدمين

أشارت النيابة الإدارية إلى أن سحب الملف يستلزم تقديم:
• خمس نسخ مطبوعة من وثيقة التعارف.
• جميع المستندات المطلوبة كما هو مُعلن على موقع النيابة الإدارية.

كما أكدت الأمانة العامة عدم الالتفات إلى أي طلبات تُقدَّم قبل الإعلان الرسمي أو بعد انتهاء المواعيد المحددة، أو الطلبات التي لا تستوفي الشروط أو المستندات المطلوبة.

 ولفتت إلى أن أصول المستندات المقدمة لا تُسترد تحت أي ظرف بعد تقديمها ضمن ملف التعيين.

حرص على الشفافية وضمان تكافؤ الفرص

أكدت النيابة الإدارية أن عملية الاختيار تعتمد على معايير موضوعية صارمة تضمن النزاهة، وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، دون أي تدخلات أو استثناءات، وأن جميع مراحل التقديم والمقابلات والفحوص تتم تحت إشراف كامل من المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بما يضمن أعلى مستويات الحياد والشفافية في اختيار معاوني النيابة للدفعة الجديدة.

وظيفة معاون نيابة إدارية وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي كليات الحقوق شروط ومواعيد التقدم لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية شروط القبول للالتحاق بوظيفة معاون نيابة إدارية مواعيد سحب وتقديم ملفات التعيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

حالة الطقس

طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول مرتقبة على هذه المناطق

انستاباي

ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay

حالة الطقس

حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار

الشهادات البنكية

فلوس مضمونة.. أفضل عائد من شهادات البنك الأهلي المصري

صورة أرشيفية

اجازة نصف العام |التعليم: مدتها شهر لأولى و2 ابتدائي وأسبوعين لباقي الصفوف

ترشيحاتنا

ميني باتيه

طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة

الجامعة الأمريكية تكرم الكاتبة الصحفية روحية جلال لحصولها على دبلوم الدراسات العليا بالصحافة التليفزيونية و الرقمية

الجامعة الأمريكية تكرم روحية جلال على دبلوم الدراسات العليا بالصحافة التليفزيونية والرقمية

مشروب

مشروب لذيذ يقوى القلب ويحسن المزاج

بالصور

تمنع السرطان وتقوى البروستاتا .. ثمرة غير متوقعة تحمى من أمراض خطيرة

الرمان
الرمان
الرمان

النجم اللبناني "رامي عياش" يحيي حفل زفاف فخم بحضور نجوم الفن المصري

رامي عياش
رامي عياش
رامي عياش

منى زكي بفستان أبيض كلاسيكي مع أحمد حلمي في العرض الخاص لفيلم الست

سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي
سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي
سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي

بطعم مشوي ولذيذ.. طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل

طريقة عمل كفتة الحاتي
طريقة عمل كفتة الحاتي
طريقة عمل كفتة الحاتي

فيديو

مصطفى قمر وزوجته

أول ظهور فني لها| مصطفى قمر وزوجته في كليب مش هاشوفك قبل طرحه ..شاهد

شيراز وايمن زبيب

شيراز اللبنانية تطرح بدك تتحديني في دويتو مع أيمن زبيب .. فيديو

صورة من اللقاء

رئيس الأركان رئيس يلتقي نظيره القطري لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد