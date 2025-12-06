شروط قبول خريجي كليات الحقوق دفعة 2024 بوظيفة معاون نيابة

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية رسميًا عن التفاصيل الكاملة لشروط ومواعيد التقدم لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2024، وذلك ضمن مسابقة التعيين الجديدة التي تجرى هذا العام وفق معايير دقيقة تهدف إلى اختيار الأكفأ والأجدر للعمل بالنيابة الإدارية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المجلس الأعلى للنيابة الإدارية على انتقاء العناصر المتميزة القادرة على تحمل أعباء العمل القضائي، والالتزام بأعلى مستويات النزاهة والكفاءة.



شروط القبول للالتحاق بوظيفة معاون نيابة إدارية

حددت الأمانة العامة مجموعة من الشروط الأساسية لقبول الطلبات، مؤكدة ضرورة الالتزام الكامل بجميع الضوابط المعلنة، وجاءت الشروط على النحو التالي:

• الحصول على تقدير تراكمى لا يقل عن جيد.

• ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عامًا في 26 ديسمبر 2025 وهو آخر يوم للتسجيل الإلكتروني.

• توافر الأهلية والصلاحية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية.

• اجتياز المقابلات والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

• اجتياز الفحوص الطبية والدورات والاختبارات المقررة قبل التعيين.

وتشدد النيابة الإدارية على أن جميع الشروط المعلنة إلزامية ولا يُقبل أي طلب غير مستوفٍ لها، بما يضمن اختيار العناصر الجديرة بالمهمة القضائية.

مواعيد التقديم الإلكتروني للدفعة الجديدة

أوضحت الأمانة العامة أن التسجيل الإلكتروني للمتقدمين يبدأ عبر الموقع الرسمي للنيابة الإدارية خلال الفترة من 15 ديسمبر حتى 26 ديسمبر 2025، وذلك عبر الرابط الرسمي:

‏www.ap.gov.eg

وأكدت أهمية إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة وحرص، مع التزام المتقدمين بطباعة 5 نسخ من وثيقة التعارف بعد استكمال التسجيل الإلكتروني، تمهيدًا لتقديمها ضمن ملف التعيين.

مواعيد سحب وتقديم ملفات التعيين

تبدأ عملية سحب وتقديم الملفات للمتقدمين المستوفين للشروط خلال الفترة من 3 يناير حتى 29 يناير 2026، وذلك بمقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر — ميدان النجدة، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف ظهرًا.

وسوف يتم إعلان مواعيد الحضور الخاصة بكل جامعة عبر الموقع الإلكتروني للنيابة، لضمان تنظيم عملية التقديم وتجنب التكدس.

المستندات المطلوبة وإرشادات هامة للمتقدمين

أشارت النيابة الإدارية إلى أن سحب الملف يستلزم تقديم:

• خمس نسخ مطبوعة من وثيقة التعارف.

• جميع المستندات المطلوبة كما هو مُعلن على موقع النيابة الإدارية.

كما أكدت الأمانة العامة عدم الالتفات إلى أي طلبات تُقدَّم قبل الإعلان الرسمي أو بعد انتهاء المواعيد المحددة، أو الطلبات التي لا تستوفي الشروط أو المستندات المطلوبة.

ولفتت إلى أن أصول المستندات المقدمة لا تُسترد تحت أي ظرف بعد تقديمها ضمن ملف التعيين.

حرص على الشفافية وضمان تكافؤ الفرص

أكدت النيابة الإدارية أن عملية الاختيار تعتمد على معايير موضوعية صارمة تضمن النزاهة، وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، دون أي تدخلات أو استثناءات، وأن جميع مراحل التقديم والمقابلات والفحوص تتم تحت إشراف كامل من المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بما يضمن أعلى مستويات الحياد والشفافية في اختيار معاوني النيابة للدفعة الجديدة.