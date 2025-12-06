قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل محاكمة 23 متهما بخلية لجان الدعم المالي بالتجمع لجلسة 17 يناير
خانوا الأمانة.. والدة السباح يوسف تفتح النار على التحكيم والمنقذين وتطالب بتدخل الرئيس
بعد التعادل مع الإمارات.. ترتيب مجموعة مصر في بطولة كأس العرب
جهزوا الملابس الثقيلة.. موعد بداية فصل الشتاء رسميًا
سيراميكا كليوباترا يحافظ على صدارة الدوري منفردا
التعادل 1-1 يحسم مواجهة مصر والإمارات في كأس العرب
حسن عبد النبي لمتسابق بدولة التلاوة: بيقلد كتير .. وياريت يقرا بصوته أفضل
ميت وللا حي | أمل تنهار بكلمات مبكية بعد اختفاء زوجها في ليبيا .. حكاية مؤسفة
مصطفي زيكو أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز وبتروجيت
برلماني: رفع فيتش تصنيف مصر الائتماني يعكس نجاح الإصلاح الاقتصادي
مروان حمدي يدرك التعادل لمنتخب مصر في مرمى الإمارات بكأس العرب
بتروجيت يحرم بيراميدز من صدارة الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ميت وللا حي | أمل تنهار بكلمات مبكية بعد اختفاء زوجها في ليبيا .. حكاية مؤسفة

رضا ندا المتغيب
رضا ندا المتغيب
مصطفي رجب

نظرات العيون تحمل في داخلها حزنا على غياب الأحباب ولكن حكاية رضا ندا، والذي سافر إلى الأراضي الليبية باحثا عن لقمة العيش من أجل تلبية احتياجات بيته وأبنائه وزوجته، مؤلمة للغاية، ما جعل نداءات الاستغاثة تهفو بزوجته إلى درجة عالية من القلق والذعر على زوجها ..

وفي السطور التالية نستعرض تفاصيل الحكاية  ...

تفاصيل السفر والمكالمة الأخيرة .. 

كشفت أمل زوجة المواطن رضا ندا، عن تفاصيل سفر زوجها إلى الأراضي الليبية، والمتغيب منذ 36 يومًا، قائلة: "رضا كان طالع على أكل عيشه في ليبيا وآخر مكالمة كانت يوم 29 أكتوبر، وقتها بعتلي فلوس عشان أجيب العلاج وكمان يوميًا نازل شغل هبعتلك مصروف البيت ومتقلقيش عليه أنا كويس".


وتابعت أمل والدموع تملا عينيها قائلة: " طبيعة جوزي رضا أنه كان بيرن عليه في اليوم 3 مرات مكالمة يوم 29 كانت مدتها أكثر من 3 ساعات، والغريبة أنها مش من عادته أنه يقعد يتكلم معايا المدة دي كلها، العادي أن المكالمة كانت 3 دقائق يطمئن عليا وعلى الأولاد واحوالنا".

 الرقم المطلوب مغلق

وواصلت أمل:  "وقتها سالته مش عادة تكلمني المدة دي كلها، رده كان طبيعي جدا وهو بيقول أنه ماشي في الشارع وبيتكلم معايا مفهوش حاجة تخوفنا عليه، وقتها كان رايح السكن وصابح عنده شغل، ومن وقت ما قفلت معاه وأنا برن عليه (الرقم مغلق)، وقتها قلقت عليه يوم 10- 11، وكلمنا حد هناك عشان يطمن".


واردفت أمل: " جوزي لو تلفونه اتحرك هيتصرف ويكلمني من تلفون أي حد، وده لانه محبوب وسط المصريين هناك، وبسبب التغيب الغير مبرر أنا نزلت على الصفحات الليبية استغاثة عشان يدوروا عليه أو يشوفوا هو راح فين ومصير جوزي ايه، ومضمون الاستغاثة أنه مختفي ومش عارفة أوصل ليه".

واختتمت أمل زوجة المتغيب رضا ندا، نفسي اعرف جوزي فين نفسي اعرف هو فين عايزة حد يقولي جوزي ميت او حي.. ونناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي ارجوك ساعدني يا ريس.

غياب الأحباب لقمة العيش استغاثة متغيب من 36 يومًا ليبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

حالة الطقس

طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول مرتقبة على هذه المناطق

انستاباي

ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay

حالة الطقس

حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار

الشهادات البنكية

فلوس مضمونة.. أفضل عائد من شهادات البنك الأهلي المصري

صورة أرشيفية

اجازة نصف العام |التعليم: مدتها شهر لأولى و2 ابتدائي وأسبوعين لباقي الصفوف

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف تطلق 13 قافلة رحمة ومواساة خلال شهر ديسمبر الجاري

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعاً عن الحرية الإنسانية

لشيخ خالد الجندي

كيف تكون عبدًا لله وفي نفس الوقت حرً؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح

بالصور

تمنع السرطان وتقوى البروستاتا .. ثمرة غير متوقعة تحمى من أمراض خطيرة

الرمان
الرمان
الرمان

النجم اللبناني "رامي عياش" يحيي حفل زفاف فخم بحضور نجوم الفن المصري

رامي عياش
رامي عياش
رامي عياش

منى زكي بفستان أبيض كلاسيكي مع أحمد حلمي في العرض الخاص لفيلم الست

سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي
سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي
سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي

بطعم مشوي ولذيذ.. طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل

طريقة عمل كفتة الحاتي
طريقة عمل كفتة الحاتي
طريقة عمل كفتة الحاتي

فيديو

مصطفى قمر وزوجته

أول ظهور فني لها| مصطفى قمر وزوجته في كليب مش هاشوفك قبل طرحه ..شاهد

شيراز وايمن زبيب

شيراز اللبنانية تطرح بدك تتحديني في دويتو مع أيمن زبيب .. فيديو

صورة من اللقاء

رئيس الأركان رئيس يلتقي نظيره القطري لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد