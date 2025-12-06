قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتوجيهات وزير الإسكان| اجتماع مُوسّع لمتابعة تقنين الأراضي وتعظيم حقوق الدولة وصون المواطنين
تأخر الإنقاذ وغياب أدوات الإنعاش.. مُواجهة مباشرة بين والديّ السبّاح الراحل ورئيس نقابة الإسعاف|فيديو
شائعات إخوانية.. مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام أو تعرضهم لانتهاكات
خبير سياسي: إعلان ترامب عن المرحلة الثانية مجرد ضغط سياسي… والتنفيذ الحقيقي ما زال بعيدًا
سعر أقل عيار ذهب اليوم 7-12-2025
وزير الاتصالات: مستقبل الاقتصاد الرقمي في مصر يبشر بفرص واسعة
زلزال بقوة 6.36 ريختر يضرب اليونان
ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على فانكوفر والتتويج بالدوري الأمريكي للمرة الأولى
خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة
بسبب السباح يوسف.. لميس الحديدي تواجه متحدث الرياضة: اللائحة شغالة ولا مكتوبة على قراطيس؟
ثورة في التعليم الفني.. تعميم تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي بدءا من العام المقبل
إيه اللي بيحصل مع صلاح في إنجلترا دلوقتي؟.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 واستخداماته ومميزاته الكاملة

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 واستخداماته ومميزاته الكاملة
خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 واستخداماته ومميزاته الكاملة
عبد الفتاح تركي

خطوات استخراج الكارت الموحد .. أعلنت الحكومة بدء تنفيذ مشروع الكارت الموحد 2025 الذي يمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وذلك من خلال بطاقة ذكية واحدة تجمع بين عدة خدمات أساسية تشمل التموين والتأمين الصحي والمعاشات والدفع الإلكتروني.

المشروع يواكب خطة الدولة للتحول الرقمي وتعزيز آليات الشمول المالي، إلى جانب توحيد البيانات وتسهيل الإجراءات على المواطنين بطريقة مباشرة وسريعة.

واقرأ أيضًا:

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته؟

ويهدف الكارت الموحد إلى إنهاء التعامل ببطاقات التموين التقليدية واستبدالها بوسيلة أكثر تطورا تضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها دون مشكلات.

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025

أوضحت الجهات المختصة أن الحصول على الكارت الموحد يتم عبر مجموعة من الخطوات المنظمة التي تضمن دقة البيانات وسهولة استخراج البطاقة لكل مواطن مستفيد.

وتشمل الخطوات الآتية ضرورة فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد المصري لكل مواطن يحق له الاستفادة من الكارت.

وبعد ذلك يتم تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول بشرط أن يكون الرقم مسجلا باسم المواطن لدى إحدى شركات المحمول المعتمدة داخل مصر.

كل ما تريد معرفته عن منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني - صورة أرشيفية

كما يتم تجهيز الكارت ببصمة ذكية تمنع أي محاولة لاستخدامه من غير صاحبه وتضمن وصول الخدمات والدعم إلى مستحقيه فقط.

عقب ذلك يتم إرسال رسالة نصية رسمية للمواطن تتضمن تحديد موعد ومكان استلام الكارت.

ويتاح استلام البطاقة خلال شهر من تاريخ تلقي الرسالة، مع منح شهر إضافي في حال عدم التمكن من الحضور.

وفي حال انتهاء الفترة الإضافية وعدم استلام الكارت يتم إلغاؤه تلقائيا وفق الإجراءات المعتمدة.

الاستخدامات الحكومية والخدمية للكارت الموحد

يمثل الكارت الموحد 2025 أداة واسعة الاستخدامات، وذلك بفضل دمجه بين خدمات متعددة في بطاقة واحدة تتيح للمواطن أداء عدد من المهام الأساسية بشكل إلكتروني وآمن.

بطاقة الخدمات المتكاملة

ويمكن للمواطن استخدام الكارت في إيداع أو استقبال المبالغ المالية مباشرة من دون الحاجة إلى حمل بطاقات متعددة.

كما يتيح إجراء عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار، الأمر الذي يسهم في نشر ثقافة الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي.

ويتيح الكارت أيضا صرف دعم الخبز والسلع التموينية بشكل منظم يضمن دقة الصرف.

إضافة إلى ذلك يوفر خدمات التأمين الصحي الشامل، بما ييسر تلقي العلاج ضمن المنظومة الطبية الحكومية.

كما يمكن تنفيذ مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية عبر البطاقة نفسها، ما يختصر الوقت والمجهود ويحد من الإجراءات الورقية التقليدية.

الكارت الموحد

مميزات الكارت الموحد المدمج لخدمات الدولة

يمتاز الكارت الموحد بمجموعة كبيرة من الخصائص التي تجعله خطوة حقيقية نحو استكمال منظومة التحول الرقمي في مصر.

ومن أبرز هذه المميزات دمج الخدمات الحكومية المختلفة في بطاقة واحدة لتسهيل التعاملات الرسمية دون الحاجة إلى استخدام عدة بطاقات.

ويتيح أيضًا إمكانية السحب النقدي والشراء من نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد المصري، ما يجعله بديلا فعالا للمواطن في المعاملات المالية اليومية.

ويضمن استخدام البصمة الذكية وصول الدعم إلى مستحقيه فقط، وهو ما يدعم سياسات الدولة في ضبط منظومة الدعم ومنع التلاعب.

ويتميز كذلك بإتاحة فتح حساب بنكي لكل مواطن في الهيئة القومية للبريد من دون أي تكلفة، ما يسهم في توسيع قاعدة الشمول المالي.

1071 مواطن يتسلم

كما يدعم الكارت تسهيل المدفوعات الإلكترونية للخدمات الحكومية، الأمر الذي يزيد من سرعة إنجاز المعاملات ويرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة.

أماكن الحصول على الكارت الموحد 2025

حرصت الدولة على توفير أماكن متعددة لتسهيل عملية استخراج الكارت الموحد، وذلك لضمان وصوله إلى أكبر عدد من المواطنين دون تكدس أو تعطيل.

ويمكن الحصول على الكارت من مكاتب البريد المصري المنتشرة في المحافظات، إضافة إلى مكاتب التموين المعتمدة.

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 واستخداماته

كما يتاح الاستخراج عبر وحدات التأمين الصحي الشامل، إلى جانب ديوان عام محافظة بورسعيد باعتبارها إحدى المحافظات الرائدة في تطبيق منظومة الكارت الموحد.

الكارت الموحد الكارت الموحد 2025 استخراج الكارت الموحد خطوات الحصول على الكارت الموحد مميزات الكارت الموحد بطاقة التموين الجديدة الخدمات الحكومية الرقمية فتح حساب البريد المصري دعم التموين 2025 بصمة الكارت الذكي الشمول المالي في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

حالة الطقس

طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول مرتقبة على هذه المناطق

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

حالة الطقس

حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار

صورة أرشيفية

اجازة نصف العام |التعليم: مدتها شهر لأولى و2 ابتدائي وأسبوعين لباقي الصفوف

ضبط التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والإمارات اليوم في كأس العرب 2025

ضبط التردد الآن.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والإمارات اليوم في كأس العرب 2025

الدواجن السردة

الدواجن السردة تقلق المصريين.. الحقيقة الكاملة تكشفها الجهات الرسمية

ترشيحاتنا

تعبيرية

اعترافات مثيرة أمام النيابة في هتك رجل عرض طليقته بالتجمع

شاب بقتل زوجته في المنوفية

بعد 4 أشهر زواج.. شاب يقتل زوجته في المنوفية

المستشار محمد السعيد الشربيني

تأجيل محاكمة 60 متهما بالهيكل الإداري بالتجمع لجلسة 14 فبراير

بالصور

أبرزهم أسماء جلال وصبا مبارك .. نجوم الفن في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان البحر الأحمر

اسماء جلال وصبا مبارك
اسماء جلال وصبا مبارك
اسماء جلال وصبا مبارك

تمنع السرطان وتقوى البروستاتا .. ثمرة غير متوقعة تحمى من أمراض خطيرة

الرمان
الرمان
الرمان

النجم اللبناني "رامي عياش" يحيي حفل زفاف فخم بحضور نجوم الفن المصري

رامي عياش
رامي عياش
رامي عياش

منى زكي بفستان أبيض كلاسيكي مع أحمد حلمي في العرض الخاص لفيلم الست

سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي
سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي
سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي

فيديو

خطأ طبي يصدم رحمة حسن

خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة

جميلة عزيز واشرف زكي

جميلة عزيز: في فترة انهرت ووقعت.. وأشرف زكي قالي مش هسيبك إلا لو حصلي حاجة

جميلة عزيز

بعد إصابتها بالسرطان للمرة الثانية.. جميلة عزيز: انتهيت من الكيماوي ادعولي

مصطفى قمر وزوجته

أول ظهور فني لها| مصطفى قمر وزوجته في كليب مش هاشوفك قبل طرحه ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد