خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 واستخداماته ومميزاته الكاملة

خطوات استخراج الكارت الموحد .. أعلنت الحكومة بدء تنفيذ مشروع الكارت الموحد 2025 الذي يمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وذلك من خلال بطاقة ذكية واحدة تجمع بين عدة خدمات أساسية تشمل التموين والتأمين الصحي والمعاشات والدفع الإلكتروني.

المشروع يواكب خطة الدولة للتحول الرقمي وتعزيز آليات الشمول المالي، إلى جانب توحيد البيانات وتسهيل الإجراءات على المواطنين بطريقة مباشرة وسريعة.

ويهدف الكارت الموحد إلى إنهاء التعامل ببطاقات التموين التقليدية واستبدالها بوسيلة أكثر تطورا تضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها دون مشكلات.

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025

أوضحت الجهات المختصة أن الحصول على الكارت الموحد يتم عبر مجموعة من الخطوات المنظمة التي تضمن دقة البيانات وسهولة استخراج البطاقة لكل مواطن مستفيد.

وتشمل الخطوات الآتية ضرورة فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد المصري لكل مواطن يحق له الاستفادة من الكارت.

وبعد ذلك يتم تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول بشرط أن يكون الرقم مسجلا باسم المواطن لدى إحدى شركات المحمول المعتمدة داخل مصر.

كما يتم تجهيز الكارت ببصمة ذكية تمنع أي محاولة لاستخدامه من غير صاحبه وتضمن وصول الخدمات والدعم إلى مستحقيه فقط.

عقب ذلك يتم إرسال رسالة نصية رسمية للمواطن تتضمن تحديد موعد ومكان استلام الكارت.

ويتاح استلام البطاقة خلال شهر من تاريخ تلقي الرسالة، مع منح شهر إضافي في حال عدم التمكن من الحضور.

وفي حال انتهاء الفترة الإضافية وعدم استلام الكارت يتم إلغاؤه تلقائيا وفق الإجراءات المعتمدة.

الاستخدامات الحكومية والخدمية للكارت الموحد

يمثل الكارت الموحد 2025 أداة واسعة الاستخدامات، وذلك بفضل دمجه بين خدمات متعددة في بطاقة واحدة تتيح للمواطن أداء عدد من المهام الأساسية بشكل إلكتروني وآمن.

ويمكن للمواطن استخدام الكارت في إيداع أو استقبال المبالغ المالية مباشرة من دون الحاجة إلى حمل بطاقات متعددة.

كما يتيح إجراء عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار، الأمر الذي يسهم في نشر ثقافة الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي.

ويتيح الكارت أيضا صرف دعم الخبز والسلع التموينية بشكل منظم يضمن دقة الصرف.

إضافة إلى ذلك يوفر خدمات التأمين الصحي الشامل، بما ييسر تلقي العلاج ضمن المنظومة الطبية الحكومية.

كما يمكن تنفيذ مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية عبر البطاقة نفسها، ما يختصر الوقت والمجهود ويحد من الإجراءات الورقية التقليدية.

مميزات الكارت الموحد المدمج لخدمات الدولة

يمتاز الكارت الموحد بمجموعة كبيرة من الخصائص التي تجعله خطوة حقيقية نحو استكمال منظومة التحول الرقمي في مصر.

ومن أبرز هذه المميزات دمج الخدمات الحكومية المختلفة في بطاقة واحدة لتسهيل التعاملات الرسمية دون الحاجة إلى استخدام عدة بطاقات.

ويتيح أيضًا إمكانية السحب النقدي والشراء من نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد المصري، ما يجعله بديلا فعالا للمواطن في المعاملات المالية اليومية.

ويضمن استخدام البصمة الذكية وصول الدعم إلى مستحقيه فقط، وهو ما يدعم سياسات الدولة في ضبط منظومة الدعم ومنع التلاعب.

ويتميز كذلك بإتاحة فتح حساب بنكي لكل مواطن في الهيئة القومية للبريد من دون أي تكلفة، ما يسهم في توسيع قاعدة الشمول المالي.

كما يدعم الكارت تسهيل المدفوعات الإلكترونية للخدمات الحكومية، الأمر الذي يزيد من سرعة إنجاز المعاملات ويرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة.

أماكن الحصول على الكارت الموحد 2025

حرصت الدولة على توفير أماكن متعددة لتسهيل عملية استخراج الكارت الموحد، وذلك لضمان وصوله إلى أكبر عدد من المواطنين دون تكدس أو تعطيل.

ويمكن الحصول على الكارت من مكاتب البريد المصري المنتشرة في المحافظات، إضافة إلى مكاتب التموين المعتمدة.

كما يتاح الاستخراج عبر وحدات التأمين الصحي الشامل، إلى جانب ديوان عام محافظة بورسعيد باعتبارها إحدى المحافظات الرائدة في تطبيق منظومة الكارت الموحد.