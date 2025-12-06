إيه اللي بيحصل مع صلاح في إنجلترا دلوقتي؟.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة

كشف ياسر الشنواني، الناقد الرياضي، عن إجابة سؤال يدور في الأذهان حاليا وهو: إيه بيحصل مع محمد صلاح في إنجلترا دلوقتي؟

وقال ياسر الشنواني، في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "أون"، إن اللاعب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، يمر بفترة صعبة لجلوسه على دكة البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي، لم تحدث نهائيا منذ انتقاله إلى ليفربول في عام 2017.

وأشار إلى أن أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، يتحدث عن محمد صلاح ويشيد بأدائه ومكانته، منوها أن هذا الحديث ليس له أي قيمة ولابد من مشاركة محمد صلاح.

وتابع: النقاد سيقولون إن فكر المدير الفني صحيح، والدافع وراء ذلك تفسيرهم لأن الذي أحرز الهدفين اليوم هو اللاعب الفرنسي ايكيتيكي، وهو الذي يلعب في مركز محمد صلاح.