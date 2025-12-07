شائعات إخوانية.. مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام أو تعرضهم لانتهاكات

نفى مصدر أمني- جملةً وتفصيلاً- صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الزعم بإضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام لتعرضهم لانتهاكات.

وأكد المصدر عدم وجود أي إضرابات داخل أي من مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تتوافر بها كل الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما أنها تخضع للإشراف القضائي الكامل.

وشدد على أن تلك الادعاءات الزائفة والمتكررة للجماعة الإرهابية تأتي في إطار محاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة، والتشكيك في السياسة العقابية الحديثة.

كما أكد أنه جارِ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.