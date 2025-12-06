تمنع السرطان وتقوى البروستاتا .. ثمرة غير متوقعة تحمى من أمراض خطيرة

يعد الرمان من المواد الطبيعية التى تساعد في علاج عدد كبير من الأمراض والحماية منها.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نعرض لكم فوائد الرمان.

نسبة عالية من مضادات الأكسدة



مضادات الأكسدة هي مواد تساعد على حماية الخلايا من السموم البيئية، مثل الهواء الملوث ودخان السجائر. ومن المعروف أن مضادات الأكسدة تساعد على منع وإصلاح تلف الحمض النووي الذي قد يؤدي إلى السرطان .

عصير الرمان وحده لا يكفي للوقاية من السرطان، لكن الدراسات تشير إلى أنه قد يكون إضافة مغذية لنظام غذائي صحي نباتي، مثل النظام الغذائي المتوسطي .

صحة البروستاتا



توصلت بعض الأبحاث إلى أن المكونات الموجودة في عصير الرمان تساعد على تثبيط حركة الخلايا السرطانية من خلال إضعاف انجذابها لإشارة كيميائية تعزز انتشار السرطان.

توصل باحثون من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس إلى أن عصير الرمان يبدو أنه يعمل على قمع نمو الخلايا السرطانية وتقليل موت الخلايا السرطانية لدى الرجال الذين تلقوا علاجًا أوليًا لسرطان البروستاتا .

هناك بعض الدراسات التي أُجريت على الرمان تشير إلى دوره في إبطاء نمو سرطان البروستاتا.

ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسات تُشير إلى ضرورة إدراج عصير الرمان وثماره ضمن نظام غذائي نباتي صحي.

وتشير دراسات أخرى إلى أن مستخلص قشر الرمان يحتوي على خصائص مضادة للسرطان وأن قشور الرمان يمكن أن تستخدم لخصائص طبية إضافية.

صحة القلب

أنها تعزز صحة القلب

استُخدم الرمان لآلاف السنين كغذاء طبي في الطب الأيورفيدي لخصائصه المضادة للأكسدة ويرتبط الإجهاد التأكسدي بالعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك داء السكري وأمراض القلب وبفضل خصائصه المضادة للأكسدة، كشفت بعض الدراسات أن الرمان يُحسّن عوامل الإجهاد التأكسدي، وبالتالي يُؤثر إيجابًا على هذه الحالات.

ارتفاع الضغط

في مراجعة شاملة أجريت عام 2022 لعشرة من أكثر الفواكه المتوفرة شيوعًا وتأثيراتها على أمراض القلب والأوعية الدموية، لاحظ الباحثون أن الرمان وعصير الرمان يمكن أن يكون لهما فوائد كبيرة لتحسين عدد من أمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض الشريان التاجي وتصلب الشرايين .

يقلل الكوليسترول

وأظهرت دراسة أخرى أجريت عام 2021 على الفئران أن عصير الرمان يقلل من تركيز LDL ، الكوليسترول "الضار" الذي يشكل اللويحات، بنسبة 39٪، وأشارت إلى أنه يزيد من تركيز HDL ، الكوليسترول "الجيد"، بنسبة 27٪.

هناك بعض الدراسات التي تُظهر أن الرمان قد يُساعد في منع تراكم اللويحات في الشرايين وإذا كان مرض القلب وراثيًا في عائلتك ، فقد يكون من المنطقي إضافة الرمان إلى نظامك الغذائي.