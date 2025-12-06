البداية بـ 4 أحياء.. الجيزة تتأهب لاستقبال بديل التوك توك

أكد محمد مرعي، سكرتير مساعد محافظة الجيزة والمتحدث الرسمي باسمها، أن مبادرة إحلال التوك توك بالسيارات البديلة اختيارية وليست إلزامية لأصحاب المركبات.

وأشار محمد مرعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن المرحلة الأولى تشمل 200 مركبة موزعة على 4 مواقع وهي: حي الهرم، حي العجوزة، مدينة أكتوبر، وحدائق أكتوبر، مع تحديد أرقام مستهدفة لكل حي ضمن المرحلة الأولى، مؤكدًا أن عدد الطلبات المقدمة حتى الآن يتجاوز هذا العدد.

وأوضح محمد مرعي، أن حي الهرم بدأ بالفعل استقبال الطلبات والسيارات البديلة متوفرة على الأرض، فيما يبدأ حي مدينة أكتوبر استقبال الطلبات اعتبارًا من غد، مضيفًا أن المركبة البديلة مرتبطة مباشرة بعملية إحلال التوك توك القديم وليس مركبة جديدة، وذلك لتجنب زيادة الازدحام المروري.

وأشار محمد مرعي، إلى أن بعد بيع التوك توك القديم، يتم توجيه صاحب المركبة إلى الشركة المعنية لشراء المركبة الجديدة واستكمال إجراءات الترخيص.