الجيزة تبدأ عصر “العربية كيوت”.. بديل أرخص وأنسب من التوك توك

أكد محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطتها لاستبدال مركبات التوك توك بسيارة "كيوت"، نظرًا لانخفاض تكلفتها التشغيلية وارتفاع هامش الربح الذي توفره للسائقين مقارنة بالتوك توك.

وأوضح مرعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة الحياة، أن السيارة الجديدة تعمل بنوعيْن من الوقود: البنزين والغاز الطبيعي، ما يجعل تشغيلها أقل تكلفة ويزيد من إقبال المواطنين عليها.

وأشار إلى أن استهلاكها لا يتجاوز 8 لترات من البنزين، مع تكلفة تشغيل تُعد من الأدنى ضمن وسائل النقل الصغيرة.

وكشف أن محافظة الجيزة تقدم مجموعة من الحوافز لتشجيع أصحاب التكاتك على التحول إلى السيارة كيوت، وتشمل: خصمًا نقديًا بقيمة 10 آلاف جنيه عند شراء السيارة، ومساهمة بقيمة 1000 جنيه في رسوم الترخيص، إلى جانب زيادة فترة الضمان وعدد الكيلومترات المغطاة إلى 50 ألف كيلومتر بدلًا من 30 ألفًا، بالتنسيق مع الشركة الموزعة.

سعر أقل وربحية أعلى

وأضاف أن سعر السيارة كيوت يبلغ نحو 200 ألف جنيه، بينما يصل سعر التوك توك الجديد إلى ما بين 250 و300 ألف جنيه، ما يجعل السيارة خيارًا اقتصاديًا أفضل. كما أن انخفاض تكلفة تشغيلها يتيح للسائقين تحقيق هامش ربح أعلى مقارنة بالتوك توك.