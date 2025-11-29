قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعوة صادقة.. وزير الشباب والرياضة يكشف سر بقائه في الوزارة.. وخطته للسنوات المقبلة
طارق السيد: أحمد عبد الرؤوف الأنسب للمرحلة الحالية في الزمالك.. وصبحي لا يستحق التواجد أساسياً
الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة الأولى بأسيوط
تامر عبد الحميد: سيف الجزيري أثبت أنه مهاجم الزمالك الأول من طينة الكبار
الغندور يكشف مصير رضا شحاتة من البقاء مع كهرباء الإسماعيلية
الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة الخامسة حوش عيسى
الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في دائرة إسنا وأرمنت والأقصر
تكلفة الكيلو 47 قرش .. تفاصيل تشغيل السيارة بديل التوك توك في الجيزة
يسرا عن فيلم الست: اقتنعت بالشبه بين منى زكي وأم كلثوم بنسبة 100%
اعرف طرق الوقاية من الأزمة القلبية
نشوب حريق في السيارة .. الأسباب وكيف تتصرف سريعا
عمرو أديب يقود كيوت بديل التوك توك على الهواء
توك شو

تكلفة الكيلو 47 قرش .. تفاصيل تشغيل السيارة بديل التوك توك في الجيزة

عمرو اديب
عمرو اديب
عبد الخالق صلاح

كشف محمد مرعي، المتحدث الرسمي باسم محافظة الجيزة، عن تفاصيل جديدة حول السيارة البديلة للتوك توك، مؤكدًا أن تكلفة تشغيل الكيلومتر الواحد لا تتجاوز 47 قرشًا، وهي نسبة منخفضة للغاية مقارنة بوسائل النقل الصغيرة الأخرى، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا لكل من السائق والراكب.

وأوضح مرعي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، أن اللون الأصفر المخصص للسيارة سيُستخدم داخل الأحياء، بينما سيكون اللون الأزرق مخصصًا لـ المدن الجديدة، في إطار خطة توحيد الشكل والمظهر العام لوسائل النقل الخفيفة.

وأشار إلى أن قرار منع دخول التوك توك إلى بعض المناطق هو قرار قديم وما زال مُفعّلًا، مؤكداً أنه في حال ضبط أي توك توك مخالف؛ سيتم سحبه وإلزام مالكه بالتحويل إلى السيارة البديلة، مع التأكيد في الوقت نفسه على وجود مناطق أخرى سيستمر السماح بعمل التوك توك فيها وفق الضوابط.

وأكد مرعي أن السيارة الجديدة مصرية الصنع بنسبة 65% وتُعد منتجًا محليًا بجودة عالمية يهدف لدعم وتحديث منظومة النقل داخل مصر، مضيفًا أنه تم رفع فترة الضمان من 6 أشهر إلى سنة كاملة أو 50 ألف كيلومتر، وهو ما يعكس الثقة في جودة المنتج وقدرته على العمل في ظروف التشغيل المختلفة.

محمد مرعي المتحدث الرسمي باسم محافظة الجيزة السيارة البديلة للتوك توك الحكاية

