تكلفة الكيلو 47 قرش .. تفاصيل تشغيل السيارة بديل التوك توك في الجيزة

كشف محمد مرعي، المتحدث الرسمي باسم محافظة الجيزة، عن تفاصيل جديدة حول السيارة البديلة للتوك توك، مؤكدًا أن تكلفة تشغيل الكيلومتر الواحد لا تتجاوز 47 قرشًا، وهي نسبة منخفضة للغاية مقارنة بوسائل النقل الصغيرة الأخرى، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا لكل من السائق والراكب.

وأوضح مرعي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، أن اللون الأصفر المخصص للسيارة سيُستخدم داخل الأحياء، بينما سيكون اللون الأزرق مخصصًا لـ المدن الجديدة، في إطار خطة توحيد الشكل والمظهر العام لوسائل النقل الخفيفة.

وأشار إلى أن قرار منع دخول التوك توك إلى بعض المناطق هو قرار قديم وما زال مُفعّلًا، مؤكداً أنه في حال ضبط أي توك توك مخالف؛ سيتم سحبه وإلزام مالكه بالتحويل إلى السيارة البديلة، مع التأكيد في الوقت نفسه على وجود مناطق أخرى سيستمر السماح بعمل التوك توك فيها وفق الضوابط.

وأكد مرعي أن السيارة الجديدة مصرية الصنع بنسبة 65% وتُعد منتجًا محليًا بجودة عالمية يهدف لدعم وتحديث منظومة النقل داخل مصر، مضيفًا أنه تم رفع فترة الضمان من 6 أشهر إلى سنة كاملة أو 50 ألف كيلومتر، وهو ما يعكس الثقة في جودة المنتج وقدرته على العمل في ظروف التشغيل المختلفة.