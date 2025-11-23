بيخطفوها بـ توك توك.. الداخلية: ضبط عصابة سرقة الهواتف في الإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 7 أشخاص لقيامهم بتكوين عصابة لسرقة الهواتف في الإسكندرية.

ضبط عصابة سرقة الهواتف في الإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية قيام (7 أشخاص - لـ"4 منهم معلومات جنائية" – 3 منهم عملاء سيئي النية – مُقيمون بالإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"، باستخدام مركبة "توك توك" بنطاق محافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم والمركبة المستخدمة في وقائع السرقة، وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكابهم 18 واقعة سرقة، وتم بإرشادهم ضبط كل المسروقات المستولى عليها.

واتخذت الإجراءات القانونية.