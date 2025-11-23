كشف غموض وفاة طفلة في بنها.. شقيقها اعتدى عليه داخل منزلهما

ألقت مباحث مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية القبض على المتهم المتسبب في وفاة الصغيرة حور البالغة من العمر 4 سنوات، حيث تبين أنه شقيقها واعتدى عليها جنسيًا حتى وفاتها.



واستقبلت مستشفى بنها الجامعي صغيرة تبلغ من العمر 4 سنوات، جثة هامدة، وتم إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وأمر بسرعة كشف الملابسات.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، بلاغا من مستشفى بنها الجامعي بوصول طفلة جثة هامدة ادعاء تعدي.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى المستشفى، وبالمعاينة والفحص تبين وصول طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات جثة هامدة، ووجود والدتها في حالة صدمة.

التحريات الأولية

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم المتسبب في وفاتها، شقيقها ويبلغ من العمر 13 عاما، وتعدى عليها جنسيًا حتى وفاتها.

وتم تحرير محضرا بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق وأمرت بسرعة كشف ملابسات الواقعة.