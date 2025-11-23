اتهام طالب بهتك عرض زميله في مدرسة إعدادية بكفر شكر بالقليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، القبض على طالب بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة كفر شكر الإعدادية بتهمة التعدى جنسيا على طالب زميله بذات المدرسة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود بلاغا من أحمد. م. ا ولى أمر طالب من ذوى الاحتياجات الخاصة يتهم طالب داخل المدرسة يدعى عمر. خ. م بهتك عرض نجله بالتعدى عليه جنسيا بمدرسة كفر شكر الإعدادية.

ضبط المتهم

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم طالب يدعى عمر. خ. م 15 سنة بالصف الثانى الاعدادى بمدرسة كفر شكر الإعدادية

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد بالتحرى على الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة رقم 4792 إدارى كفر شكر وتولت النيابة العامة التحقيق

ومن جانبه أكد مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أنه تم إحالة الواقعة إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمديرية مشددا أنه لا تستر على أى مخالفة تخص العملية التعليمية