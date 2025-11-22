محافظ القليوبية يتفقد التجهيزات النهائية لانتخابات مجلس النواب

أجرى محافظ القليوبية، اليوم السبت، جولة ميدانية موسعة شملت مدن شبرا الخيمة بحييها (غرب وشرق)، والخصوص، وقليوب، والقناطر الخيرية، وذلك للاطمئنان على الجاهزية الكاملة للمقار الانتخابية لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر انطلاقها يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 24 و25 نوفمبر الجاري.

وقد استهل المحافظ جولته بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تفقد التجهيزات في مدرستي دمنهور شبرا للغات، وشبرا الخيمة الثانوية بنات، بالإضافة إلى مدرسة عمار بن ياسر، موجهاً بتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين.



كما تفقد المحافظ مقر اللجنة العامة لفرز الأصوات بنادي المؤسسة العمالية واطمأن على تجهيز المقر بالكامل لاستقبال القائمين على عملية فرز الأصوات، كما تفقد كافة المستلزمات الإدارية وعلى رأسها مولد الكهرباء.

تجهيزات استقبال الناخبين

وواصل المحافظ جولته بتفقد حي شرق شبرا الخيمة، حيث تابع الاستعدادات في مدرستي بهتيم الثانوية العامة بنات، وخالد بن الوليد الثانوية، وتأكد من التجهيزات اللازمة لاستقبال الناخبين موجهاً بتكثيف أعمال النظافة في محيط اللجان وتذليل أي عقبات تعترض سير العملية الانتخابية.

وعقب ذلك، توجه المحافظ إلى مدينة الخصوص، حيث تفقد لجان مدرسة الخصوص الرسمية للغات ومدرسة الشهيد علاء عزت وتزامناً مع بدء فترة الصمت الانتخابي، وجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بإزالة كافة اللافتات الدعائية الخاصة بالمرشحين من محيط المقرات الانتخابية، حيث أشرف بنفسه على إزالة جميع اللافتات أمام مجمع مدارس الخصوص، مشدداً على ضرورة تطهير محيط المقرات من أي مظاهر للدعاية لضمان الحياد والنزاهة.

واستكمل المحافظ جولته بالانتقال إلى مدينة قليوب لمتابعة التجهيزات في مدارس الفريق سعد الدين الشاذلي، والشهيد علاء أبو سليم، بالإضافة إلى تفقد لجان مدرسة طنان، ولجنة نادي سنديون، مختتماً جولته بمدينة القناطر الخيرية، حيث اطمأن على جاهزية مدرستي حسن أبو بكر التجريبية، وأسماء بنت أبي بكر، مشدداً على التواجد الميداني المستمر والتنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية لضمان خروج العرس الانتخابي بأفضل صورة.

كما وجه المحافظ باستيفاء كافة توجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لضمان حسن سير العملية الانتخابية وتوفير أعلى درجات الراحة للناخبين داخل المقار وخارجها.

وفي إطار حرصه على تيسير العملية الانتخابية، وجه المحافظ بضرورة توافر كراسي متحركة واستراحات مخصصة لكبار السن وذوي الهمم، ورفع كفاءة النظافة والإنارة داخل وخارج المقرات وفي الطرق المؤدية إليها، مؤكداً اتخاذ كافة الاستعدادات بالمستشفيات ووضع خطط للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بمحيط اللجان.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة القليوبية قد أنهت تجهيز 321 مقراً انتخابياً تضم 500 لجنة فرعية موزعة على كافة أنحاء المحافظة، لاستقبال 3 ملايين و650 ألفاً و935 ناخباً وناخبة ممن يحق لهم التصويت.