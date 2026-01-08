مصطفى بكري: الرئيس السيسي حريص على مشاركة الأقباط في عيدهم منذ عام 2015

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه مساء الثلاثاء الماضي هنأنا أشقاءنا الأقباط بعيد الميلاد المجيد، من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي حريص على مشاركة الأقباط في عيدهم منذ عام 2015.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن البابا تواضروس أكد على التماسك الوطني الذي يحمي الدولة المصرية، مؤكدا أن كل مصري يشعر بالأمن والإستقرار نتيجة العلاقة التاريخية بين المسلمين والأقباط.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه كان هناك من يصنع الفتن على مدار التريخ، ولكن الشعب المصري بكل فئاته كان على مستوى الأحداث ومنع تلك الفتن، ومنع تمزيق الوطن وإنهيار الدولة المصرية.

وأشار مصطفى بكري إلى أن الشعب المصري بارع في الحفاظ على وحدته الوطنية، مؤكدا أن العالم الأن يعاني من مشاكل ولا بد من الحفاظ على الوطن من أعدائه.